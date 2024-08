Pancho Campo completa el salto halo desde 25.000 pies por la lucha contra el bullying

Francisco Campo, más conocido como 'Pancho', es un empresario y aventurero que vela por la justicia entre las personas y el cambio climático. Su última hazaña, completar un salto en paracaídas a 8 kilómetros del suelo con la finalidad de lanzar un mensaje en favor de las personas que sufren cualquier tipo de bullying.

25.000 pies

No se trata de un salto cualquiera, sino de un salto que se utiliza en las estrategias militares para no ser captados por el radar del enemigo. Las principales diferencias entre esta variante y un salto normal, es la distancia y el tiempo de caída, es prácticamente el doble: 13.500 pies en un salto normal, frente a los 25.000 del realizado por Campo; lo que significa un minuto de aterrizaje desde que saltas del avión y "dos minutos que se hacen muy largos", según ha confirmado el paracaidista, en este tipo de saltos.

La idea de 'Pancho' al realizar el salto ha sido concienciar a las personas que sufren bullying a romper con los miedos que existen en su cabeza y afrontar las situaciones que te generan rechazo, controlando lo que pasa por tu mente y fortalecerla al mismo tiempo.

Aventuras con un fin humano

Francisco Campo no es la primera vez que se enfrenta a un reto de tal calibre. Se sumergió bajo los glaciares de Groenlandia y buceó durante 48 minutos para conocer el impacto que el cambio climático tiene sobre ellos. En otra ocasión, compartió espacio con tiburones en el fondo marino de las Islas Bahamas para entender el porqué de las apariciones de los escualos en zonas donde no es habitual verlos.

Todo ello, para "hablar de mi experiencia en primera persona y no contarle a los chavales que me lo ha contado alguien o lo he visto en Google, sino que yo he visto a los tiburones o he visto morirse a los corales marinos", sentenciaba el empresario.

A sus casi 63 años, 'Pancho' Campo, tiene como nuevo reto contar su experiencia en diversas conferencias con un mensaje claro: "sacar a los jóvenes de su zona de confort y hacer ver que la vida con 60 años no se acaba".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com