Pablo Martínez, campeón juvenil de Triatlón de invierno del mundo con tan solo 15 años

Pablo Martínez ha ganado el juvenil de Triatlón de invierno del mundo con tan solo 15 años. Su profesora, muy orgullosa, lo puso en las redes sociales diciendo que esto no sale en los informativos. Pues en el nuestro, claro que sí. Hemos hablado con los dos.

En la tele, nos gustan las provocaciones... como esta: "Ayer, mi alumno Pablo Martínez quedó campeón del mundo juvenil de triatlón en los juegos de invierno y como no va a salir en ningún telediario, lo pongo aquí", dijo la profesora María García Monera en redes sociales.

"¡Voy a tener que pedir disculpas!", bromeaba esta mañana la docente ante los micrófonos de Antena 3 Deportes. Porque aquí está Pablo, uno de esos chicos que nos hacen creer en el futuro de este país.

Está en 4º de la ESO

Pablo compagina sus estudios de 4º de la ESO con una beca de la Federación Valenciana de Triatlón. Con tanta pasión que le sale un juego de palabras: "Si no haces lo que te gusta pues... no vas a estar a gusto. Y yo hago lo que me gusta y estoy a gusto".

"Lo importante del tuit no es el contenido, sino el mensaje que hay detrás: muchas horas de entrenamiento y de esfuerzo", explica su profesora de matemáticas.

Su mundial pasaba desapercibido y su profesora de matemáticas se rebeló con el mencionado mensaje en Twitter: "Tuve que buscar en Google cómo quitar las notificaciones, o sea que imagínate", señala María García Monera.

Recibió hasta 47.000 'me gusta' y ahora le acaban de ver más de dos millones de personas en nuestro informativo.