Sergio García se queda a siete golpes de Justin Thomas en la tercera jornada del US Open

El golfista castellonense Sergio García ha terminado una tercera jornada de penurias en el Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa esta semana en Erin Hills, Wisconsin, con un resultado acumulado de -4, a siete golpes del líder provisional, el estadounidense Justin Thomas (-11).

"Las que he fallado se han quedado fastidiadas todas las veces", dijo García, después de una batalla con la maleza y los búnkeres del recorrido tipo link que se saldó con una victoria por la mínima del ganador del Masters de este año, gracias a tres "birdies" en los últimos cuatro hoyos.

EEUU al poder

"No estoy todo lo fino que me gustaría estar", dijo el golfista castellonense, que tendrá que ajustar su juego y emular las vueltas históricas de sus contrincantes para aspirar a su segundo grande. El otro golfista español que sigue compitiendo en el US Open, el grancanario Rafa Cabrera Bello, escaló algunas posiciones y acabó con par, alejado de los líderes de cara a la última jornada.

"He sentido que he jugado muy bien. He tirado bien muchos 'putts' de 'birdie', pero no han entrado", dijo Cabrera Bello, que se coló por la mínima el día anterior para jugar durante el fin de semana y se encuentra empatado en el 44 puesto de una clasificación compacta.

Los estadounidenses, liderados por Justin Thomas, acaparan la mayoría de los primeros puestos del Abierto de su país antes de la última jornada del domingo, que se anuncia ventosa y complicada.