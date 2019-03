Inglaterra inicia la defensa de su corona con un sufrido triunfo ante Francia

La selección de Inglaterra de rugby arrancó este sábado la defensa del título en el Seis Naciones conquistado el pasado año -con Grand Slam incluido- con una ajustada victoria sobre Francia (19-16).

Los pupilos del australiano Eddie Jones, máximos favoritos para revalidar el título, sufrieron más de la cuenta ante el ordenado 'XV del Gallo' de Guy Novè, que sólo se vio superado por un ensayo a falta de diez minutos para el final de Ben Te'o.

Aunque sufrida, el 'XV de la Rosa' sumó una nueva victoria y extendió su racha triunfal hasta 15 partidos consecutivos, exactamente desde la llegada de Jones al banquillo.

Se llegó al descanso con empate 9-9, después de una primera parte disputada, en la que ninguno de los dos equipos tuvo excesivas opciones de ensayo y en la que los puntos llegaron tras un intercambio de golpes de castigo -Owen Farrell y Elliot Daly para los locales y Camille López para los visitantes-.

Inglaterra no supo aprovechar la superioridad numérica tras el 'sin bin' al que fue enviado el ala Jonny May por un placaje peligroso sobre Gael Fickou. Tras el intervalo, se puso por delante el 'XV de la Rosa' gracias a un penalti de Farrell y después de que el árbitro no le concediera a Daly un ensayo por haber tocado antes la línea lateral.

Al filo de la hora de partido, el pilier suplente francés Rabah Slimani sorprendió a Inglaterra y puso por delante a los de Gallo tras apoyar el oval casi bajo los tres palos. No falló López en la conversión y subió al luminoso de Twickenham el sorprendente 12-16.

Sin embargo, los hombres de Jones se repusieron a tiempo y a falta de 10 minutos para el final acabaron remontando el encuentro gracias a un ensayo del suplente Ben Te'o, que sólo llevaba dos minutos sobre el césped.

Farell no falló la conversión y decretó el definitivo 19-16, que permite a Inglaterra iniciar la defensa del título en el Seis Naciones con victoria y ampliar su racha ganadora a 15 partidos consecutivos.