El culturista más longevo sigue ganando a los 90 años

Jim Arrington comenzó con 15 años a levantar pesas tras tener una infancia complicada entre enfermedades, como el asma. Ahora más de 7 décadas después ha conseguido el reconocimiento oficial, según el Récord Guinness, como el culturista más longevo del mundo a sus 90 años.

Ha participado en más de 60 competiciones

Ha participado en más de 60 competiciones a lo largo de su dilatada carrera, su última aparición ha sido en el campeonato mundial máster IFBB, donde ha impresionado a todos los presentes por su capacidad para mantener ese nivel de músculos a su edad. Tanto aficionados como jueces quedaron realmente impresionados.

"Quería ser un superhéroe"

Lo que comenzó como una afición para mejorar su delicada salud, enseguida se convirtió en su pasión, hasta tal punto que reconoce que "quería ser un superhéroe", y aunque no lo ha logrado, sí está lo más cerca que se puede llegar a estar de serlo, como reconoce él mismo.

Ya con 83 años entró en el libro Guinness de los Récords como culturista más longevo del mundo, galardón que sigue ostentando en la actualidad a sus 90 años y asegura que seguir manteniendo ese récord es una inspiración diaria para seguir con sus entrenamientos.

Una rutina que lleva a rajatabla y que no se salta nunca, entrena varios días a la semana en sesiones de dos horas aproximadas de duración. "Hay que escuchar el cuerpo en cada etapa", ese es uno de los secretos de Jim, además de adecuar la rutina de ejercicios y la dieta a cada una de las etapas de la vida.

"Me anima mucho la gente que se me acerca y me dice que soy su inspiración" dice un Jim que desde el gimnasio donde entrena recibe el reconocimiento de atletas más jóvenes a los que les encantaría llegar a sus edad en un estado similar al del culturista norteamericano.