Las 10 noticias de deportes más vistas en la web de Antena 3 en 2016

1. La curiosa foto entre dos españoles olímpicos como Pau Gasol y Ana Pérez revolucionó las redes sociales. La razón: la diferencia de tamaño de los dos protagonistas. Mientras que la estrella de baloncesto mide 2,15 metros, la joven gimnasta mide 1,51 metros. De esta forma, el ala-pivot de Sant Boi cumplía el sueño de esta deportista de 18 años que tenía la misión de hacerse una foto con el mayor de los Gasol en los Juegos Río de Janeiro. La propia Ana Pérez publicó esta imagen en su Twitter; la noticia deportiva más vista del año en Antena 3.

2. El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, donó los 600.000 euros de su prima a una ONG por ganar la Champions League con su club. El astro portugués había hablado con Jorge Mendes, su representante, para que "repartiera el dinero a los necesitados", según desveló Pipi Estrada en El Chiringuito.

3. Una árbitra de fútbol suspendió unos minutos un partido porque un espectador la mandó "a fregar platos" y lo reanudó cuando expulsaron del campo al autor del insulto machista. Marta Galego se encontraba arbitrando el encuentro de la UE Valls contra el Cambrils Unió (Tarragona) en el campo del Vilar en la primera jornada del grupo 6 de Segunda Catalana.

4. El emotivo mensaje de Cléber Santana, ex del Atlético de Madrid, antes de despegar en el avión siniestrado del Chapecoense. "En cuantas vidas viva, en todas te amaré", escribió en su Instagram ya a bordo del avión que poco después se estrelló con el club brasileño Chapecoense a bordo. El jugador falleció en el accidente.

Imagen no disponible | Atresmedia

5. Un escándalo sexual dejó a Ingrid de Oliveira fuera de los Juegos Olímpicos. Ella y Giovanna Pedrosa quedaron últimas en su prueba de trampolín, pero la noche de antes hubo una de ellas que no descansó como debía... De Oliveira pidió a su compañera que le cediese su habitación para dormir con el remero Pedro Goncalves, algo que Pedrosa denunció. Oliveira fue expulsada de los Juegos y ambas han decidido no volver a competir juntas.

Imagen no disponible | Atresmedia

6. La ronda definitiva de chistes de Joaquín en 'El Hormiguero': Joaquín estuvo en el programa de Pablo Motos y se sacó de la manga sus mejores chistes. Junto con Trancas, Barrancas y Pablo Motos tuvo una batalla que se acabó llevando el jugador del Betis. Imperdible.

7. Los condones de los atletas olímpicos atascaron los desagües de la Villa Olímpica. Cuando comenzaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la organización repartió un total de 450.000 preservativos a los 10.500 atletas que estaban en la Villa Olímpica por temor al virus Zika. Varios medios sudamericanos revelaron que muchos de estos condones fueron arrojados al lavabo, provocando un atasco en el colector que recoge los objetos sólidos.

8. La emotiva carta de un aficionado del Madrid que se hizo viral en Facebook tras la final de la Champions. En la publicación, el aficionado blanco celebraba la Undécima conquistada por el Madrid, pero también reconocía el mérito del Atlético. Aquí tienes el mensaje completo.

9. Bruno Hortelano: "¿Que he ganado el oro? No, no. He sido plata". Naturalidad y espontaneidad. Así se puede describir la reacción de Bruno Hortelano tras enterarse de que había sido oro en los 200 metros de los Europeos de Amsterdam. El español estaba en plena entrevista con una periodista holandesa cuando le informaron de la descalificación de Churandy Martina. "¿Oro? No, no. He sido plata. ¿Qué han descalificado a Churendy? No... Confirmámelo, confirmámelo por favor", dijo antes de correr de alegría.

10. Nadezhda Bazhina firmó el peor salto de trampolín de los JJOO con una nota de 0,0. La rusa, seis veces campeona de Europa, ha pasado a la historia de los Juegos Olímpicos por realizar el peor salto de natación que se ha visto en una piscina olímpica. Tuvo un resbalón que le hizo desequilibrarse y caer casi de espaldas... Bazhina tuvo de puntuación un 0, votación unánime por parte de todos los jueces.