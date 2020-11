Valentino Rossi se sincera tras pasar el coronavirus: "He adelgazado mucho, ha sido duro"

Valentino Rossi ha sido el último en sumarse a la larga lista de deportistas que han superado el coronavirus. El piloto de Yamaha, que ya se encuentra en Cheste preparado para correr, cuenta ahora su experiencia durante las tres últimas semanas.

El italiano dio positivo en coronavirus antes de viajar a Aragón para la carrera de MotoGP y desde entonces no lo ha pasado nada bien: "Fue una experiencia muy difícil, he estado 24 días en casa, encerrado y solo".

"He adelgazado mucho. He estado dos semanas sin hacer nada, en reposo absoluto. Ha sido duro", reconoce Valentino Rossi, que vio cómo el resto iba dando negativo en la prueba de coronavirus con el paso de los días mientras él seguía siendo positivo: "Durante la última semana se me hicieron seis pruebas".

El de Yamaha reconoce que llegó a temer no estar tampoco en Cheste y asegura que "es aburrido ver las carreras por la televisión". Además, Rossi afirma que para la segunda carrera de Aragón él ya se encontraba bien, y que echaba de menos al equipo y la competición.

Afortunadamente, el italiano ya está recuperado y podrá volver a dar espectáculo en las carreras de MotoGP, aunque aún tiene que recuperar la forma física.