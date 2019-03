Valentino Rossi manda ánimos a Ángel Nieto: "Tiene una gran cantidad de energía a pesar de su edad"

El piloto italiano Valentino Rossi admitió "la sensación bastante complicada" que rodea al mundo de motociclismo por el grave estado del expiloto español Angel Nieto, del que subrayó por encima de todo "su carisma" y su "energía".

"Es una sensación bastante complicada para este mundo, sobre todo por su carisma, no sólo por sus victorias o por ser 13 veces campeón del mundo, sino por el tipo de hombre que es. Esperamos que ocurra lo mejor", deseó Rossi en la rueda de prensa previa al Gran Premio de la República Checa.

Su anécdota en una fiesta

De sus experiencias con el zamorano, el nueve veces campeón del mundo confesó que "lo increíble" del '12+1' campeón del mundo "es la gran cantidad de energía que tiene a pesar de su edad,". "Una vez salimos juntos por Ibiza a cenar y luego de fiesta, y a las 5.00 estaba destrozado y me quería ir a dormir y él me decía que no me fuese", recordó.

Además, reconoció su "buena relación" con Nieto, sobre todo porque conoce a su familia. "Conozco a Pablo, 'Gelete' y 'Fonsi', crecimos juntos. Estaba con Pablo (el Team Manager de su equipo de Moto3) cuando nos enteramos porque estábamos trabajando con el equipo", recordó 'Il Dottore'.