Tremendo susto en las Superbikes: la moto de Xavi Forés, en llamas

El Mundial de Superbikes vivió un susto terrible en su última carrera. Xavi Forés, piloto de Ducati, vio como su moto salió ardiendo en mitad de la carrera . Forés dirigió su moto hacia la escapatoria del circuito para no ocasionar más daños al resto de pilotos, momento en el que salió corriendo.

From Eurosport... Hope Fores is ok! #WorldSBK pic.twitter.com/4F2d1ZlBcK