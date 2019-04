Rossi: "Que salga el último en el GP de Valencia no es justo"

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) aseguró este jueves que "lo único" que lamenta de todo lo sucedido en Sepang (Malasia) fue que se abriese "tanto" en la curva en la que se produjo su incidente con Marc Márquez (Repsol Honda) y que lo que trata de explicar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) es intentaba luchar por el campeonato de una forma "normal".

"Al final no me quedó otra opción en Sepang. Lo único que lamento es haberme abierto tanto y no haber seguido mi trazada normal", señaló Rossi en rueda de prensa en el circuito de Cheste donde indicó que tanto Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna Sports, y la FIM, les habían pedido que no hablasen del último Gran Premio.

De todos modos, lamentó la decisión del TAS de no concederle la cautelar, por lo que tendrá que empezar el domingo último lo que "hará que todo sea muy difícil". "Ya lo era antes, pero empezando el último va a hacer que las cosas sean más duras. Tenemos que esforzarnos, mantener la concentración y llegar siendo competitivo y de la mejor manera posible al domingo, y luego a ver qué pasa", remarcó.

"Mucha gente ha hablado de la carrera de Malasia y del incidente, pero yo era el que estaba en la moto y decidí explicarle luego al TAS que trataba de luchar por el campeonato de manera normal. La respuesta final no ha llegado todavía, necesitan tiempo para decidir y hay que esperar a ver, pero tengo que empezar el último y hacer una carrera distinta", prosiguió.

'Il Dottore' se mostró "contento" por el "cariño de los aficionados", lo que consideró "un buen consuelo" tras lo sucedido. "Creo que con el paso de los días se entiende mejor lo que ocurre", afirmó, reconociendo que "algunas cosas" de las que se han dicho le han "molestado" y que le había "sorprendido" que Jorge Lorenzo quisiese intervenir en su apelación al TAS.

Rossi indicó que "es muy difícil decir cuántas opciones" tiene de ser campeón del mundo y que "más que enfadado" por esta situación está "desilusionado" porque le hayan privado "la oportunidad" de jugarse un Mundial, situación que se había "trabajado todo el año".

"Espero un comportamiento normal del resto de pilotos, esto depende de mí y si soy lo suficientemente rápido y fuerte para recuperar posiciones. Cheste no es de mis pistas favoritas, he ganado pero me ha costado mucho. El año pasado tuve un buen ritmo y la 'pole'. En 2006 empecé en la 'pole' y perdí el Mundial, y ahora salgo último y esperemos que sea distinto", prosiguió el nueve veces campeón del mundo.

"Si empiezas el último, hay más riesgos"

En este sentido, dejó claro que "es muy difícil preparar una estrategia" y apostó por "trabajar bien en los entrenamientos y ser competitivo". "Es una carrera larga, 30 vueltas y si empiezas el último hay más riesgos. Trataré de recuperar posiciones, pero es pronto para decir nada. Necesito saber mi potencial y escoger bien la puesta a punto y las gomas y luego dar todo lo que tengo dentro", declaró, añadiendo que esta carrera será "el desafío más grande" de su carrera si saliese en un "puesto normal".

El de Urbino comentó que su "sueño era pelear por el campeonato de forma limpia" y que todo lo sucedido "no cambia" su "pasión" por el motociclismo de cara al futuro. "El año que viene correré en Yamaha porque tengo contrato y estoy bien, y a lo largo del año que viene cambiarán muchas cosas, quizás mi nivel también", puntualizó.

De todos modos, Rossi deseó que todo sea "normal" en Cheste "como en cualquier otro fin de semana en Valencia, que siempre es fantástico y siempre hay mucha gente. "Que haya mucho apoyo sin un solo problema", recalcó.