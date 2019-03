Rossi deja caer la marcha de Lorenzo a Ducati: "Sí, ha demostrado tener huevos"

El italiano Valentino Rossi dio por sentado en la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de las Américas de MotoG en el circuito de Austin, que su compañero de equipo y vigente campeón del mundo, el español Jorge Lorenzo, se marchará con el fabricante italiano la próxima temporada.

Comentó que Lorenzo es valiente

Durante el pasado Gran Premio de Catar, Valentino Rossi aseguró en público que para irse a Ducati "había que tener huevos", en relación al posible fichaje de Jorge Lorenzo por la marca italiana y al ser preguntado sobre si su rival los tenía aseguró que "sí ha demostrado que tiene huevos". Aunque la noticia no es oficial por las palabras de Valentino Rossi todo apunta a que Jorge Lorenzo aceptará la estratosférica oferta de Ducati y las dos próximas temporadas representará al fabricante de Borgo Panigale. "Sí, los tiene -huevos-, ha sido una decisión valiente, si lo ha hecho, que no lo sé -se desentendió-, pero le deseo mucha suerte a él y a la Ducati pues pueden ser muy competitivos juntos, Lorenzo es un piloto que va fuerte y pilota bien, y ahora la Ducati es una moto competitiva", explicó Valentino Rossi.

Recordó su marcha de Ducati

"Yo hablé con Preziosi, que me ofreció un proyecto interesante, para mejorar la Ducati, que era una moto ganadora con Stoner, y queríamos hacer una moto más fácil de pilotar y que pudiera ser rápida también con otros pilotos, llevaba muchos años en Yamaha y necesitaba otras motivaciones", comentó Rossi sobre su marcha de la marca japonesa a la italiana en los años 2011 y 2012. En cuanto a la posible marcha de Jorge Lorenzo y al respecto de sus probables nuevos compañeros, Rossi comentó que "Yamaha hará dos motos, eso seguro". "Sinceramente, no sé quién se quedará en Ducati y, por lo que respecta a Yamaha, para mí van bien todos, hay muchos pilotos fuertes, Maverick es uno de ellos, pero también Iannone es fuerte", sin querer manifestarse claramente al respecto el nueve veces campeón del mundo italiano.

Lorenzo no desvela su futuro

Por su parte, el español Jorge Lorenzo en boca de todos por su posible fichaje por Ducati para las dos próximas temporadas, continúa dando largas sobre su futuro y en la conferencia de prensa aseguró que "ahora mismo puedo decir exactamente lo mismo que dije en Argentina pero será pronto, porque cada día falta un día menos para que se sepa". "Se hará oficial cuando se quiera hacer oficial, por una parte u otra y entonces, el día que se decida hablaré, pero este fin de semana no hablo del futuro", recalcó Lorenzo.

Reta a los periodistas con la declaración de Rossi

En cuanto a las declaraciones de Valentino Rossi al respecto, afirmó que "no sé lo que ha dicho ahora, pero entonces él tendrá más información de la que tenéis vosotros", para agregar que no quiere hablar de ello y que "hay que respetar esa decisión, prefiero tener este asunto en privado y hacerlo oficial cuando toque".

El piloto de Yamaha reconoció que no estaba muy contento en lo estrictamente deportivo pues "vengo de una carrera con una caída y es normal estar un poco así, pero estoy muy feliz de hacer lo que me gusta y ser el piloto con mejores condiciones en este momento, y tener más ofertas que otros pilotos y hacer lo que más me apetezca, que no todos lo pueden hacer".