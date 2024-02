¿A qué pueden aspirar Aston Martin y Fernando Alonso en Bahréin?

A menos de una semana para que arranque el Mundial de F1 2024 muchos se preguntan dónde está Aston Martin y a qué puede aspirar en el GP de Bahréin, donde Alonso sumó su primer podio (3º) en su estreno con la escudería en 2023. La realidad a esta hora es que no empezaremos a salir de dudas hasta como mínimo el próximo sábado con la clasificación.

Red Bull primero y Ferrari segundo...

Lo que nos dejó más que claro la jornada de test en el circuito de Sakhir es que Red Bull y especialmente Max Verstappen seguirán en su mundo, muy alejados del resto, y si se confirman los presagios será Ferrari el que más cerca esté de ellos en la primera carrera de la temporada, Sainz (el mejor crono de los test fue suyo) y Leclerc se mostraron consistentes y fuertes a una vuelta aunque la simulación de carrera del monegasco estuviera muy por debajo que la de Max. Velocidad hay en Ferrari pero es necesario vislumbrar su ritmo de carrera y la degradación que puedan tener en uno de los circuitos que más exigen a los neumáticos.

Dando por hecho que Red Bull será primero y Ferrari segundo, que tampoco está 100% claro, ya entramos en terreno desconocido. La incertidumbre sobre Aston Martin, Mercedes y McLaren es palpable, ninguno se mostró demasiado en la pretemporada y atisbar quién puede ser el tercer equipo en discordia es algo que se antoja complicado.

Alonso, brillante en simulación de carrera pero...

Sí que pudimos ver una clara diferencia entre Alonso y Stroll a los mandos del AM24, las tandas largas del asturiano fueron sublimes, Fernando cuajó una gran simulación de carrera el tercer y último día pero no pudo o no quiso mostrar la velocidad del Aston. Lance no decepcionó pero tampoco brilló, al menos ya son mejores noticias que a estas alturas del año pasado donde fue Drugovich el que condujo su Aston en los test.

"El AM24 ha funcionado bien, hemos demostrado el paso adelante logrando ganancias"

Centrándonos en la voz más autorizada que puede haber, Mike Krack, jefe de equipo, las sensaciones son halagüeñas, al menos a medio-largo plazo: "El AMR24 ha funcionado de forma fiable y entendemos bien cómo funciona el coche. Hemos demostrado el paso adelante durante el invierno, logrando ganancias y desempeño en áreas clave", explicó el luxemburgués. Ellos lo sabrán mejor que nadie pero también existe la posibilidad de que escuderías como Mercedes, McLaren e incluso la propia Ferrari, que empezaron con muchísimas dudas a estas alturas de 2023, hayan dado un paso incluso más grande que Aston.

Tal vez el objetivo de la marca inglesa sea más a largo plazo, a intentar evolucionar y mejorar el coche durante la temporada, algo que no pudieron hacer la campaña pasada, donde empezaron como un tiro y fueron claramente de más a menos ¿Se invertirán las tornas esta vez? Veremos en menos de una semana...

Lobato: "El podio de Aston en Bahréin parece utópico"

Sobre esto también se ha querido pronunciar el gran Antonio Lobato, narrador de Dazn y codirector de 'SoyMotor', que no se ha mostrado especialmente positivo de cara a este inicio de temporada: "Creo que Aston está más cerca de ser quinto que cuarto, un podio en Bahréin me parecería utópico, el resto van muy rápidos... Ya veremos pero el efecto Alonso desvirtúa la realidad", admitió el periodista asturiano.

En cuanto al propio Fernando Alonso, no ha querido mojarse demasiado con el monoplaza, aunque parece que salió contento con las simulaciones de carrera y la mejora que nota respecto al final de la temporada pasada. No obstante, también recalcó que hay que ver lo que han evolucionado el resto de equipos para ver de donde partirá Aston Martin. De lo que sí se quejó ostensiblemente fue de la escasa y corta pretemporada que hay actualmente en la F1: "Es como si en el fútbol o el tenis cambias la pelota, la raqueta, y los deportistas no lo pueden probar. Es el deporte más sofisticado... pero parece un poco ridículo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com