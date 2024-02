Sainz brilla en el segundo día de test de Bahréin: Alonso y Aston Martin se esconden a la espera del viernes

El segundo día de los test de Fórmula 1 en Bahréin han terminado con Carlos Sainz en lo más alto de la parrilla. El madrileño de Ferrari ha marcado el mejor tiempo (1:29:921) con el neumático c4 (el más blando), por encima del mexicano Checo Pérez y Lewis Hamilton, que por contra solo han usado el medio (c3).

La sesión matinal se suspendió a falta de hora y media

Lando Norris y Daniel Ricciardo han completado el top 5 en una jornada marcada por la bandera roja provocada por el salto de una alcantarilla en el trazado que ha obligado a suspender la sesión matutina cuando apenas llevábamos dos horas y media. La primera parte de los test ha finalizado de esta manera a las 11 de la mañana y la sesión de tarde ha comenzado a las 12h y ha terminado a las 17h (una hora más).

Alonso, de los más perjudicados por la bandera roja

No obstante, todos los pilotos que estaban previstos para las primeras cuatro horas de test, Fernando Alonso incluido, no han podido completar la sesión esperada al no poder pilotar durante al menos una hora y media. Precisamente el piloto asturiano ha sido el más perjudicado al no subirse al coche en la sesión vespertina, como así estaba planeado desde un principio, en cambio sí lo ha hecho Lance Stroll, que ha tenido cinco horas para aprender del AM24.

Fernando, 31 vueltas... y a esperar a mañana

Tanto Alonso como Aston Martin, además del inconveniente de la bandera roja, se han centrado en ver las prestaciones del coche con el monoplaza cargado y en tandas largas. Ni mucho menos han ido a por el tiempo: 12º a 3.132 del más rápido (Sainz), y tampoco es que haya sido una jornada prolífera en cuanto a vueltas, solo ha podido dar 31 el bicampeón del mundo, que mañana viernes cogerá los mandos del Aston en la sesión de tarde noche por primera vez para sacar el máximo partido del monoplaza e intentar ir a por el crono.

Lance Stroll, por su parte, ha finalizado séptimo y a más de dos segundos del mejor tiempo, eso sí, sin poner el compuesto más blando, algo que solo han hecho el propio Sainz, Ricciardo y Logan Sargeant. Hoy, además, sí que quiso mostrarse algo más Mercedes en el primer día de Hamilton en el cockpit, el inglés, que pilotará para Ferrari en 2025, fue tercero a 1,1 segundos de Carlos y a apenas tres décimas del Red Bull de Checo.

Ferrari apunta alto en clasificación

Sacando conclusiones algo precipitadas, los primeros indicios, ni mucho menos definitivos, apuntan a que la velocidad de Ferrari en clasificación será el único rival que pueda tener la escudería austriaca en la qualy del sábado 2 de marzo.

Este viernes, última sesión de test

Este viernes será la última toma de contacto con el asfalto de Sakhir antes del 1 de marzo, día en el que oficialmente comenzará el campeonato 2024 con los primeros entrenamientos libres.

