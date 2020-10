El presidente de Aragón responde a Valentino Rossi: "El coronavirus no es su principal problema de salud"

Sigue la polémica con Valentino Rossi en el Gobierno de Aragón. El piloto de Yamaha no estará en la pista durante la próxima carrera, pero se ha colocado en el centro de la polémica tras su positivo en coronavirus y las bromas en un programa italiano.

Rossi informó de su positivo en redes sociales y más tarde bromeó en un programa. "Si tengo que aislarme una semana en Aragón, me tiro por el balcón", dijo el italiano. Sus palabras no han sentado nada bien en Aragón y su presidente, Javier Lambán, no ha tardado en contestar.

"Vuelva usted cuando quiera pero, por favor, cúrese antes. Pero ¡cúrese del todo, que la COVID no es su principal problema de salud!", dice Lambán en su cuenta oficial de Twitter.

Valentino Rossi, que se encuentra lejos de la cabeza de la clasificación general en este mundial de moto GP, reconoció sentirse "débil y con fiebre", por lo que decidió llamar a su médico para realizarse la prueba de coronavirus.

A pesar de que el primer test dio negativo, su médico le llamó más tarde para decirle que la segunda prueba había salido positivo en coronavirus.