Oliveira, sobre Salom: "Ha sido raro lo que ha pasado, le he visto estrellarse"

El piloto portugués Miguel de Oliveira, que iba justo detrás del Luis Salom, cuando este se ha estrellado en la curva 12 del Circuito de Barcelona, ha dicho esta tarde que ha sido una situación "rara" y que ha visto "cómo se estrellaba" el mallorquín.

Luis Salom ha fallecido en el Hospital de Cataluña debido al accidente que ha sufrido esta tarde en los segundos ensayos libres del GP de Cataluña de MotoGP, tras el cual ha aparecido la bandera roja y se ha suspendido la sesión.

Conmoción mundial

"En realidad he visto poco", ha advertido el piloto portugués a la hora de describir que Salom había perdido el control de la rueda delantera al inicio de la curva doce. "Fue algo muy raro lo que pasó. Realmente no sé lo que ha sucedido. Sí que he visto que ha impactado contra la protección de la curva", ha señalado.

Por otra parte, pilotos allegados a Luis Salom que este fin de semana estarán compitiendo en el MotoGP han expresado su pesar en las redes sociales.