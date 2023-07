Mike Krack explica que hace diferente a Fernando Alonso respecto a otros pilotos

Más información Max Verstappen y la acción que ha desatado un debate en la F1

Aston Martin no vivió su mejor fin de semana en Austria, pero desde la escudería inglesa ya trabajan de cara al GP de Gran Bretaña en Silverstone. El equipo británico corre en casa y eso será seguro un plus de motivación para volver a luchar por el podio tras lo ocurrido en el Red Bull Ring. Mike Krack, jefe de Aston Martin, analizó lo ocurrido en Spielberg y admite que "la lucha por el podio estaba fuera de nuestro alcance".

"La lucha por el podio estaba fuera de nuestro alcance, pero existía la oportunidad de terminar más arriba con ambos pilotos. Perdimos algunas posiciones al principio cuando elegimos parar y juntar ambos coches justo cuando el coche de seguridad virtual estaba terminando; eso resultó bastante costoso para nuestros pilotos. Después, con Fernando, nuestra carrera fue con Mercedes y, nuestro ritmo, combinado con algunas paradas rápidas en boxes, nos permitió salir adelante en dicha batalla. Nuestra atención ahora se centra en el Gran Premio de Gran Bretaña", aseguró Krack a DAZN.

"Mi hija me pregunta todo el rato: '¿cuándo va a llegar la 33?'"

Pese al resultado en la carrera austríaca, el jefe de Aston Martin cree que Fernando Alonso aún tendrá oportunidades de poder lograr su victoria 33 en la Fórmula 1 en lo que resta de año.

"Estoy realmente esperanzado con la 33. Ya me preguntaron esto en Melbourne y dije que pensaba que sería en Mónaco. Estuvo muy cerca en Mónaco. No quiero hacer predicciones, creo que es importante ser realista en cada momento, intentar atacar si puedes hacerlo, pero también estar ahí cuando hay un problema en otros coches. Mi hija me pregunta todo el rato: '¿cuándo va a llegar la 33?'. Pero es un trabajo duro, tratamos de alcanzarlo lo antes posible", desvela Mike Krack.

El peso e importancia de Alonso en el equipo

El jefe de Aston Martin también analizó el peso que ha tenido en la escudería la llegada de Fernando Alonso y asegura que el ovetense "tiene habilidades que mucha gente no tiene".

"Fernando tiene habilidades que mucha gente no tiene . Nos guía en el diseño, dirige el equipo para contagiarnos. Y también cuando está conduciendo, tiene la capacidad de pilotar, pero también de análisis, de hacerse preguntas, de ver lo que pasa en la televisión. Te diría que esa motivación y decisión de hacerlo bien son claves para todos", indica Krack.

"Pensamos qué tipo de piloto necesitábamos traer como equipo para dar el siguiente paso. Cuando llegó fue muy positivo, con mucha energía para hacerlo bien, como 'vamos a hacerlo juntos como equipo'. Fue muy inspirador también. Está guiando al equipo, motivándolo mucho...", recuerda Krack sobre la decisión de fichar al asturiano.

"Creo que es muy bueno ver cómo se llevan o se comunican entre ellos, porque si los pilotos se llevan bien entre ellos eso se refleja en todos, en los ingenieros; y otra vez, para mejorar el trabajo de equipo necesitas a los dos pilotos trabajando para el equipo, no vale sólo con uno", asegura Krack sobre la relación entre Lance Stroll y Fernando Alonso.

En otro orden de cosas, el jefe de Aston Martin detalló que las mejoras en el AMR23 se están centrando en mejorar el DRS.

"Hemos identificado algunas áreas y hemos aprendido a mejorar el DRS comparado con los inicios. Creo que no estamos en el nivel al que están algunos competidores, pero estamos trabajando duro en ello y, básicamente, cada parte que traemos del coche comprobamos que aumente el efecto del DRS", explica Mika Krack.

Además, el jefe de la escudería británica habla sobre el objetivo de ser segundos en el Mundial.

"Creo que es una batalla entre los tres equipos por ser segundos (Aston Martin, Mercedes y Ferrari). En esta batalla deberíamos ser optimistas, pero también deberíamos ser humildes, porque somos los más pequeños de los tres. Pero también tenemos que ser realistas y tratar de ser los mejores. Si eres humilde e intentas retarte un poco más, creo que la motivación hace el resto después", desvela Krack.

Por último, el jefe de Aston Martin subrayó la importancia de Pedro de la Rosa en el equipo.

"Es fantástico tenerle. Tengo una relación muy buena y fuerte con Pedro porque tiene experiencia, trae motivación a todo el equipo y es un tío positivo. Es fantástico para los patrocinadores, para el resto del equipo. Tiene una gran relación con Fernando. También con los medios de comunicación españoles. Es fantástico tenerle y también para los pilotos es muy positivo. Intenta motivar a la gente y necesitas a este tipo de personas a tu alrededor. Es bueno tenerle", concluye Krack.