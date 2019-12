Cristina Gutiérrez: "Me encantaría tener todas las armas para pelear por ganar el Dakar"

La piloto española Cristina Gutiérrez ha visitado nuestro espacio 'Las Mujeres Juegan', un encuentro digital en el que ha contestado a numerosas preguntas que le han hecho los internautas.

Este año participará también en el rally Dakar, que cambia de continente y se disputará por primera vez en Arabia Saudí: "Al estar muchos años en Sudamérica es un cambio brutal". Ha comentado las recomendaciones que les han dado para viajar a Arabia Saudí, entre otras que no pueden tomar ni alcohol ni carne de cerdo: "Lo del jamón me fastidia porque era un caprichito que me tomaba yo al término de alguna etapa".

"La recomendación de no mostrar cariño en público es la que más me ha llamado la atención. Realmente vamos a trabajar... es un país con una cultura muy diferente. Yo creo que lo hacen por la gente que vive allí", reflexiona la piloto burgalesa.

No sabe qué se va a encontrar en Arabia Saudí: "Es muy duro, se pasa muy mal. Habrá días que llore y quiera abandonar. Eso forma parte del Dakar. Hacerte a esa idea, cuesta. Cada año es un mundo". La falta de sueño en la prueba les ha provocado alucinaciones en anteriores ediciones: "He llegado a estar tres días sin pegar ojo".

Ha hablado sobre Fernando Alonso

Fernando Alonso, la gran 'atracción' del próximo Dakar en enero: "Si me dices que iba a competir contra él... esto te hace creer en los sueños. Yo empecé a seguir el motor por Fernando y es un sueño cumplido".

"Si tuviese que decirle algo a Alonso con respecto a las dunas, le diría que las tuviese respeto. Son inesperadas, pueden llegar a ser peligrosas", relata. "Fernando atrae a muchos aficionados y eso es bueno para todos nosotros", reflexiona.

¿Quién es su favorito para ganar en esta edición en Arabia Saudí?: "Obviamente quiero que gane Alonso. Pero siendo realista creo que estará entre Al-Attiyah y Carlos Sainz... O Peterhansel. Es que hay tanta gente...".

¿Ser mujer en el mundo del motor?

Sobre su condición de ser mujer en el mundo del motor: "Es verdad que cuesta un poco más hacerte creer. He notado que les costaba un poco entender que una chica joven quisiera hacer esto. Pero en cuanto empecé a ganar cosas, la gente en carrera me respetaba más", ha comentado la seis veces campeona de España de rallies TT en la categoría femenina.

Además, Cristina es odontóloga y tiene su propia consulta: "Siempre hay gente que se sorprende. Las visitas son mensuales y lo organizo bastante bien".

¿Y dónde se ve en cinco años? "Me gustaría estar luchando con los de arriba con las mismas oportunidades. Me gustaría tener todas las armas para poder luchar por ganar un Dakar".

Acepta el reto de Ana Carrasco

Para terminar, ha aceptado el reto de la piloto de motos Ana Carrasco, primera mujer en ganar un mundial de motociclismo de Superbikes: si ella se sube en su coche, Cristina hará lo propio con la moto de la murciana. ¿Reto a la vista? Ojalá.

Pincha aquí par ver el encuentro completo en Facebook Live