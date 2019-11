Ana Carrasco: "Mi sueño es llegar a competir en Superbikes o MotoGP"

Antena 3 Deportes ha entrevistado a Ana Carrasco, la primera y única mujer capaz de ganar una prueba y un campeonato FIM.

La piloto murciana ha desvelado que su sueño es pilotar en Superbikes o Moto GP en un futuro.

"En 2021 no tengo muchos planes. Estoy muy concentrada en 2020 y quiero ganar el título. De cara la futuro, en cuatro o cinco años, el sueño es llegar a competir en Superbikes o MotoGP", ha admitido Ana Carrasco.

"Lo más difícil ha sido encontrar a gente que confiara en que podía ganar"

La campeona del campeonato del mundo de motociclismo en la modalidad Supersport 300 en 2018 también ha hablado sobre las dificultades que se ha encontrado en el mundo de las motos por ser mujer.

"Lo más difícil ha sido encontrar a gente que confiara en que podía ganar. Y el hecho de ser mujer ha sido unos de los problemas para eso. La gente se imagina el paddock de un mundial muy machista pero no es tanto así. Somos muchas mujeres trabajando ahí", explica Ana Carrasco.

Ana Carrasco admite que no echa de menos a más mujeres en la parrilla, ya que ella siempre se ha visto como un piloto más -"Yo siempre me he visto como un piloto más y siempre me he tratado de comparar con los mejores, sean hombres o mujeres. Para mí es algo normal, siempre he sido amiga de todos los pilotos", ha reconocido la piloto murciana.

"Siempre me he tratado de comparar con los mejores, sean hombres o mujeres"

Ana Carrasco comenzó muy pronto en el mundo de las motos porque su familia tenía un taller. "Mi padre me compró una moto con tres años y siempre lo hacía como un hobby. Pero nunca empecé pensando en que iba a llegar a ser profesional" recuerda Ana.

"No soy perfecta, si lo fuera sería Marc Márquez"

A pesar de haber escrito su nombre en la historia del motociclismo, siempre se muestra humilde. "Hago muchas cosas mal. Empecé muy joven y hemos conseguido muchas cosas poco a poco, llegar a conseguir al título es el punto de partida. Ahora quiero repetir y seguir creciendo", indicó.

"Trato de trabajar y entrenar al 100%. No soy perfecta, si lo fuera sería Marc Márquez".

La joven piloto desveló algunos de sus ídolos y referentes, pero admitió que a día de hoy se fija en lo mejor de cada piloto para seguir mejorando. Si hubiera que 'fabricar' al piloto perfecto, Ana lo tiene claro: "La mentalidad de Rossi, la capacidad de convivir con el riesgo de Márquez, la constancia de Pedrosa, el talento de Jorge Lorenzo... Si juntáramos todo eso sería un piloto imbatible".

Si quieres conocer mejor a Ana Carrasco, puedes ver la entrevista completa de Facebook Live.