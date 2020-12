Marc Márquez, sobre la rivalidad con su hermano Álex en la pista: "Eso no se habla, si puedes ganar tú mejor que él"

Álex Márquez pilotará en el equipo satélite LCR Honda de MotoGP la próxima temporada, mientras que su hermano Marc tratará de recuperar su corona de campeón a lomos de la Honda oficial.

Por tanto, habrá un duelo de hermanos sobre la pista, algo sobre lo que ninguno de los dos piensa mucho.

"Esto no se habla. Evidentemente, si lo piensa dices 'no voy a adelantar igual'. Pero cuando estés ahí lo piensas adelantar como al resto de pilotos. Si es última vuelta y tienes que probar, lo pruebas. Si puedes ganar tú mejor que él", asegura Marc Márquez.

Pese a esa rivalidad, tanto Marc como Álex sigue apoyándose y dándose consejos.

"En un año en que ha faltado la afición, he tenido a un aficionado (Marc) en casa, que me apoyaba, me llevaba vídeos, al que podía llamar. Ese apoyo fue divertido y me ayudaba a seguir y mirar adelante cuando había buenos resultados, pero también malos", explica Álex Márquez.

Preguntado por si ha pensado alguna curva para adelantar a Marc, Álex ha aclarado que no tienen nada pensado, pero su hermano le ha recordado lo que le decía antes de llegar a MotoGP.

"Me vacilaba porque él siempre ha sido de curvas rápidas y yo de lentas y le dije: 'con la Honda esto va a cambiar'", asegura Marc.