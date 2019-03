Marc Márquez y su 'salvada' en Cheste: "Hay un momento que me veo en el suelo, pero no suelto la moto"

Marc Márquez, tetracampeón del mundo de MotoGP, estuvo en 'El Hormiguero' de Pablo Motos y recordó el mágico fin de semana que vivió en Cheste.

"Estaba toda la carrera bastante calmado pero podía ir más. Y claro llega un momento que digo 'lo paso y tiro'. Pero me entro un poco de miedo a que me pasara otra vez y freno más tarde, entro pasado, yo veo que entro pasado...", reconoció Márquez.

"Pero me dije 'va da igual, esto me aguanta'. Hay un momento que me veo en el suelo, pero digo: donde va la moto voy yo'. No suelto la moto. ¿Imagínate que me caigo y no gano el campeonato?", explicó el de Cervera.

Marc Márquez también bromeó sobre las caídas que ha sufrido a los lomos de su Honda.

"Me he caído 36 veces, a Honda le ha costado un pico eso", bromeó Márquez.

El piloto de Honda habló sobre sus sensaciones a la hora de pilotar una moto en un circuito.

"Tienes que tener este puntillo de inconsciencia para ir en moto a 350 km/h", explicó el piloto de Cervera.

Márquez también explicó la carta que escribió su madre a él y su hermano.

"Sí, mi madre sufre. Ya se sabe que como el amor de madre no hay ninguno, pero sufre por las carreras y por todo", se sinceró Márquez.