Marc Márquez rompe a llorar de emoción tras acabar su primera carrera nueve meses después

Marc Márquez está de vuelta y aunque finalizó en séptima posición el GP de Portugal, el piloto de Honda reconoció que había sido "volver a" sentirse "piloto".

"Estoy muy feliz de cómo ha ido el fin de semana y de volverme a sentir piloto, hacía nueve meses que estaba luchando por ello y hoy, de otra manera, me he vuelto a sentir piloto", aseguró Márquez.

La emoción fue tal que Márquez rompió a llorar en el box de Honda tras finalizar la carrera, la primera tras la última que disputó hace nueve meses.

Marc Márquez: "No he llorado por dolor ni por cansancio ni nada, simplemente ha sido una explosión de emociones"

"Ha sido un fin de semana de emociones. Mentalmente me he liberado y cada vez que lo pienso se me entrecorta un poco la voz, pero es que ha sido bastante duro", reconoció Márquez.

"Ha sido emocionante lo que me ha pasado al llegar al box. No he llorado por dolor ni por cansancio ni nada, simplemente ha sido una explosión de emociones y espero que sea el inicio de la vuelta a mi normalidad", afirmó Márquez, quien reconoció que tuvo el temor de "no acabar la carrera, pero no entraba en mi cabeza".

"El punto clave ha sido aceptar en las primeras vueltas, que me pasaran, que entre comillas abusaran, porque no era mi sitio y no estaba jugando ahora a mi nivel. Me he recolocado y aceptar eso ha sido la clave para acabar la carrera", ha explicado Márquez.

El propio Marc volvía a emocionarse de nuevo en la rueda de prensa posterior a la carrera y volvía a dejar una imagen pocas veces vista por el campeón español.