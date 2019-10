Marc Márquez, el flamante campeón del mundo de MotoGP 2019, atiende a los medios de comunicación en una rueda de prensa oficial del equipo Repsol Honda. El español acaba de ganar su sexto mundial de MotoGP y ya suma ocho mundiales en total.

¿Superará a Valentino Rossi? El italiano ya ha reconocido que tiene "miedo" de que consiga más títulos que él. "Ha sido un año casi perfecto, de ensueño. Hemos conseguido el título, que era el principal objetivo. Estamos muy orgullosos, yo y todo mi equipo. Vamos sumando, creciendo a nivel de números. Pero vivo el presente, no vivo del pasado ni del futuro. Nunca me he obsesionado en un número o en un nombre. Disfruto de este título y el año que viene el objetivo será el mismo. De momento tenemos ocho", reflexiona Márquez.

¿Por qué ha sido un año 'casi perfecto'?: "Ha sido casi perfecto porque cuando te confías en exceso llegan los fallos. Llegó en Austin, Texas, cuando me caí liderando la carrera. Por exceso de relajación me caí. Siempre tienes que estar al cien por cien. El año ha sido muy bueno, pero hemos trabajado más que nunca".

Sobre el trabajo con Honda y sus compañeros esta temporada: "Honda hace una moto y el piloto tiene que tener la capacidad de adaptación. Los tres pilotos que llevamos la misma moto tenemos las mismas directrices. Tú te tienes que saber adaptar para sacar lo máximo de cada situación". "Este año será difícil de mejorar, pero me fijo en Rafa Nadal o Messi", ha dicho el piloto de Cervera.