Tras la carrera de Tailandia que ha coronado de nuevo a Marc Márquez como campeón del mundo de MotoGP, Rossi se mostró preocupado porque el español le alcance en un futuro: "Creo que no le costará cogerme. Me disgusta porque en mi carrera, dos o tres los tiré, más que nada dos los tiré yo y uno, en cambio, me lo hicieron perder. Pero, de todos modos, son tres. Así habría sido más duro. Pero sí tengo miedo de que me iguale los nueve".

Márquez ha mostrado un dominio absoluto durante todo el mundial, terminando en el podio en todas las carreras menos una, debido a una caída en Austin. Su dominio ha sido comparado con el de Rossi en sus tiempos, algo a lo que el italiano ha contestado: "Es bastante similar porque hizo una temporada de dominador, en la que ha ganado muchas carreras, aparte de Austin, siempre ha llegado ahí delante. Con lo que es un poco parecido a las temporadas que yo hacía cuando estaba en forma, con lo que puede ser que sí que sea un dominio igual".

Por último, 'Il Dottore', ha sido preguntado por la victoria de su hermano en Moto 2. "Sí, dejadme decir algo de mi hermano porque en una jornada difícil ha sido una gran satisfacción. Le quiero felicitar, bueno ya lo hice. Es bonito verle así. Esperemos que pueda terminar la temporada bien para estar listo el año próximo para luchar por el Mundial. Sería bonita una pelea Marini-Márquez por el Mundial en 2020", bromeó el italiano.