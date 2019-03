Lorenzo: "El campeonato aún no ha terminado"

"Es una pena porque si la pista no se hubiese secado probablemente hubiese ganado. Quería perder los mínimos puntos posible y ahora el único objetivo es ganar las tres carreras, vamos a ver si puedo lograrlo", afirmó.

"Quizás ir tan fuerte al principio me ha pasado factura y mi neumático delantero se ha degradado más que el de Dani Pedrosa y Valentino. Así que cuando la trazada se ha secado no les he podido seguir, ellos era más rápidos", analizó el piloto español tras la carrera.

Mantiene la esperanza

Además, el balear explicó que confiaba en sus posibilidades. "Ha sido una pena porque creo que en seco era el piloto más rápido y consistente. También con lluvia era muy rápido pero, desgraciadamente, la pista se fue secando y quizás después de haber apretado mucho al inicio de la carrera hizo que el neumático se desgastara más que el de Valentino y Dani. Cuando la pista estaba casi seca mi neumático delantero estaba ya destruido y no pude pilotar como antes", subrayó.

"Era importante terminar por delante de Valentino en esta carrera pero el campeonato aún no ha terminado porque recuerdo que en 2013 estaba incluso más lejos de Márquez y al final perdí el título por solo cuatro puntos. Dieciocho puntos es mucha diferencia pero si gano todas las carreras que quedan y algún piloto termina entre Valentino y yo aún puedo ganar", concluyó.