Fernando Alonso lo vuelve a hacer: así es su nuevo vídeo viral en TikTok regando unas flores

Puede ser un fin de semana histórico para Aston Martin y especialmente para Fernando Alonso. El GP de Mónaco está marcado desde hace semanas en el calendario del asturiano porque su objetivo no es otro que ganar la carrera del domingo. Los podios y las terceras posiciones ya no son novedad, cómo es la vida, ¿no? La diferencia con Red Bull en el trazado monegasco parece reducirse en mayor medida respecto a otros circuitos y por esa razón la escudería británica tiene la mira puesta en la primera posición.

La clasificación de este sábado será más de media carrera pero parece que Alonso calma los nervios a su manera, tiene tablas de sobra y en sus ratos libres le gusta desconectar y entretenerse con las flores. Es lo que hizo este viernes en un nuevo vídeo viral que colgó en su cuenta personal de TikTok.

El bicampeón del mundo es muy activo en las redes sociales y no tiene Community Manager por lo que sus contenidos son totalmente naturales y espontáneos. Ejemplos hay a patadas, quién no ha oído hablar de la '33', de Taylor Swift, de 'el padre'...

VÍDEO: Fernando regando flores en un bar

Pues bien, este viernes subió a su TikTok un vídeo de unos 15 segundos regando varias macetas en un bar/restaurante en los alrededores o incluso dentro de las instalaciones del GP de Mónaco. Cual jardinero cuidando sus plantas con todo el amor y el cariño del mundo, el piloto de Aston Martin fue regando tranquilamente las macetas con un vaso grande de agua.

Y es que Fernando sabe lo que se cuece en las redes y todo esto empezó en el GP de Miami, dónde terminó en 3º posición y tras la carrera se le vio oliendo unas flores mientras la prensa entrevistaba a Max Verstappen. La imagen se hizo completamente viral y apenas unas semanas después el propio piloto de 41 años ha aprovechado para hacer un guiño a sus seguidores con otro vídeo en su cuenta de TikTok.

Buenas sensaciones en los Libres 1 y 2

El viernes tuvieron lugar los dos primeros entrenamientos libres del circuito monegasco y el español terminó dentro del top 4 en ambas prácticas. No obstante, también tuvo sus más y sus menos porque para Alonso todos los entrenamientos valen y más en este trazado. Así ocurrió:

Alonso estalla por radio con un Red Bull

Fernando Alonso venía en su vuelta rápida y Sergio 'Checo' Pérez estaba en su giro lento. El mexicano no se apartó a tiempo y el piloto ovetense de Fórmula 1 se calentó: "¡Estos tíos son increíbles, increíbles!", dijo a su ingeniero.

"Tranquilo, lo has hecho lo mejor que has podido", le intentaban calmar desde el box de la escudería de Silverstone. Y Alonso seguía: "¡No me importa! Yo también estaré en el medio de la trazada en mis vueltas lentas", terminó el español. Está claro que Alonso no se anda con chiquitas.