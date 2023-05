Fernando Alonso estalla por radio con un Red Bull: "¡No me importa! Yo también estaré en el medio"

Que la de Mónaco no es una carrera más para Fernando Alonso no es ningún secreto y se ha notado desde los Libres 1. El piloto español ha protagonizado el momento radiofónico de la jornada en los primeros entrenamientos del día en el Principado.

Los enganchones en el revirado y estrecho trazado monegasco son tan tradicionales como inevitables. La polémica ha llegado cuando un Red Bull se ha interpuesto en el camino del Aston Martin del piloto asturiano.

Fernando alonso venía en su vuelta rápida y Sergio 'Checo' Pérez estaba en su giro lento. El mexicano no se apartó a tiempo y el piloto ovetense de Fórmula 1 se calentó: "¡Estos tíos son incríbles, increíbles!", dijo a su ingeniero.

"Tranquilo, lo has hecho lo mejor que has podido", le intentaban calmar desde el box de la escudería de Silverstone. Y Alonso seguía: "¡No me importa! Yo también estaré en el medio de la trazada en mis vueltas lentas", terminó el español.

La 33, ¿más cerca que nunca?

Al final, el GP de Mónaco de Fórmula 1 ha arrancado con Carlos Sainz y Fernando Alonso marcando los dos mejores tiempos en la primera sesión de libres en el trazado urbano de Montecarlo. El madrileño de Ferrari fue el más rápido y paró el crono en 1:13:372, tres décimas menos que su compatriota.

El piloto asturiano ya ha avisado de que llega al Principado con la intención de sumar su victoria número 33 en la F1, pilotó un renovado AMR23, con varias mejoras de cara al corto trazado de 3.337 metros por las calles del Principado.