Fernando Alonso ya no puede más: "Llevamos 8 carreras en la cola de la parrilla"

Lo de Aston Martin, lejos de 'arreglarse', va de mal en peor. Fernando Alonso y Lance Stroll terminaron penúltimo y último respectivamente en la carrera al sprint de Interlagos (Hulkenberg abandonó) en otra prueba más de que el equipo es ahora mismo uno de los dos peores de la parrilla.

Aston todavía podía ir a peor: 18º y 19º en la sprint

Ambos pilotos partieron junto a Zhou desde el pitlane tras romper parque cerrado y terminaron por la cola, solo por delante de Hulkenberg (abandonó), y ni siquiera pudieron adelantar a ninguno de los dos Sauber (Zhou y Bottas). Tanto Fernando como Lance solo adelantaron una vez, y fue entre ellos mismos. Finalmente, 18º y 19º en el peor resultado de la escudería en lo que llevamos de año. Y se supone que 'rompieron parque cerrado' para mejorar el coche. Menos mal.

"Te aseguro que esto no va a cambiar próximamente"

"Positivo hay muy poco, no tenemos ritmo. Nos quedan cambios para la crono y hay que empujar pero llevamos 8 carreras siendo el octavo/noveno equipo, y seguimos siéndolo. No va a cambiar y te aseguro que en las próximas carreras esto no va a cambiar", dijo Fernando a DAZN. El asturiano, que hace unos días fue intervenido en Europa por unos problemas intestinales, clasificó 16º este viernes, hoy salió desde el pitlane y finalizó 18º la minicarrera. Hoy a las 19h (en España) disputará la qualy con menos garantías que nunca de pasar a la Q2. Aston Martin ha tocado fondo, y lo peor es que las sensaciones y pronósticos para 2025 no pueden ser peores. Ni la llegada de Newey en marzo de 2025 podrá paliar esta crisis, el austriaco solo podrá participar en el diseño del coche de 2026, y tampoco será 100% creación suya.

Norris gana la sprint y recorta a Verstappen

La sprint en Brasil se la llevó Lando Norris, que le quitó a Max Verstappen la primera del año, y que además recortó 2 puntos, de 47 a 45 en el Mundial de Pilotos. McLaren acordó con sus pilotos que Piastri, 1º, le cediera la posición a su compañero para que sumara más puntos respecto a la clasificación general. El australiano terminó segundo justo por delante de Verstappen, que minimizó daños tras adelantar a Leclerc. Sainz solo pudo ser quinto. Los Ferrari degradaron rápido y parecen no ser rival en carrera para Red Bull ni McLaren. Esta tarde a las 19 horas, otra nueva batalla para dirimir las posiciones de la parrilla del domingo, día importante en el Mundial

La parrilla de la sprint

