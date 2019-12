Fernando Alonso, más cerca que nunca de la Fórmula 1: "En mi coche no puse 'adiós', puse 'hasta luego', que quiere decir 'nos vemos'"

Fernando Alonso no suele morderse la lengua en sus declaraciones, prueba de ello son las palabras que dejó ayer el asturiano tras la celebración de la gala FIA en París.

El bicampeón del mundo recibió su galardón como campeón del mundo de Resistencia justo antes de dar su discurso: "Las carreras de Resistencia son muy diferentes, compartes muchas cosas con tus compañeros y el equipo. Tuve una oportunidad fantástica y quiero dar las gracias a Toyota y a estos dos tipos (por Nakajima y Buemi), que estuvieron increíbles todo el campeonato. Me enseñaron mucho en esta corta carrera con estos coches. Tenía el sueño de Le Mans, de competir algún día de mi vida y ahora tengo dos trofeos en casa. Gracias por esta experiencia maravillosa".

Pero al bajar del escenario cuando Alonso tuvo que enfrentarse a las preguntas más comprometidas. El asturiano fue preguntado por sus planes para 2021, a lo que el asturiano contestó: "Será un poco más relajado. Ese es el plan por ahora, intentar hacer menos carreras, concentrarme más en los objetivos, que serán el Dakar en enero y las 500 Millas de Indianápolis en mayo. Después de eso, pensar en 2021, que es una temporada importante: el Mundial de Resistencia se cambia a los 'hypercars' y la Fórmula 1 a reglas completamente nuevas. Una de las dos opciones será la elegida".

Al ser insistido sobre su posible regreso al 'Gran Circo', el asturiano mostró su lado más sincero y respondió: "Estoy abierto. Digamos que 2021 será el día que puedo volver a la F1. No en 2020 porque las reglas siguen siendo las mismas. Las razones por las que me fui el año pasado siguen siendo las mismas para mí, pero en 2021 hay una ventana para mí. En mi coche puse: 'Hasta luego', que quiere decir: 'Nos vemos'. No puse: 'Adios'. Siempre estuvo en el plan que pudiera ocurrir en 2021"