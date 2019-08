"No me importa si vuelve. No sé por qué pero creo que nunca le he caído bien, pero no me importa". Fueron las palabras de Vettel sobre Fernando Alonso tras el GP de Hungría en una charla que mantuvo con Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Ahora, Fernando Alonso le ha contestado a través de Instagram: "¡Lo escuché! No es para nada verdad. Siempre nos hemos respetado y tenemos una relación muy cordial. Me sabe mal que piense así. Supongo que es más el momento de la rueda de prensa, la situación, etc. Pero repito que todo lo contrario.

Además, el español ha hablado sobre su posible regreso a la Fórmula 1 y sobre su próximo y misterioso reto en el mundo del motociclismo.