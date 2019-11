Un excompañero de Fernando Alonso le atiza duramente: "Tenía todo el poder, me decían que debía dejarle pasar"

Stoffel Vandoorne fue compañero de Fernando Alonso en el equipo McLaren. El belga parecía no haber tenido 'quejas' del asturiano en su momento, pero ha sido ahora, dos años después, cuando ha soltado esta 'bomba'.

Entre otras duras declaraciones, Vandoorne asegura que tuvo que aceptar no competir en igualdad. El piloto belga afirma que McLaren se centraba mucho más en Fernando Alonso que en él.

"El equipo le dio todo el apoyo y el poder. Nunca terminé delante de Fernando Alonso, pero de todos los compañeros de equipo que he tenido, es del que más cerca he estado, a veces incluso justo detrás de él. McLaren nunca me dijo que no terminara delante de él, pero me pidieron en carrera que le dejara pasar. Casi siempre hacían eso", ha asegurado Vandoorme a la revista belga 'Sport Voetbalmagazine'.

El ahora piloto de la Fórmula E asegura que en McLaren las cosas se hacían como decía Fernando Alonso: "Nunca tuve problemas con él, pero siempre conseguía lo que quería. Siempre hubo dos o tres personas bien ubicadas en el equipo que se aseguraron de que todo saliera como Fernando quería que fuera".