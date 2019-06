Ecclestone sobre la retirada de Vettel: "No pasará mucho tiempo"

Pese a que Vettel ha mostrado su intención de continuar su carrera en la F1, muchos son los rumores que comienzan a vislumbrar el posible adiós de Vettel en el 'Gtran Circo'. Su rendimiento con el Ferrari no está siendo el esperado de un tetracampeón del mundo.

"No tengo planes de parar. Todavía me divierto en la Fórmula 1 y me queda algo que hacer en Ferrari", declaró Vettel al ser preguntado sobre su futuro.

El alemán lo dejó claro, aunque Bernie Ecclestone, una de las personas con más peso de este deporte pese a no ostentar ya la dirección de la F1 no lo ve tan claro como 'Seb'.

"Vettel no cambiará de equipo, pero definitivamente terminará su carrera. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que todo esto suceda. Seb tiene una vida familiar feliz y no quiere que la Fórmula 1 rompa este equilibrio", aseguró el exjefe de la F1 en f1grandprix.motorionline.

Vettel tiene contrato con Ferrari hasta 2020, por lo que aún le queda lo que resta de esta temporada y la siguiente.