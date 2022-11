Checo Pérez carga contra Verstappen: "Esto demuestra quien es realmente"

La guerra dentro del garaje de Red Bull es total. Pese a que la escudería de las bebidas energéticas tiene atados los dos Mundiales y ha arrasado a su rivales en el Mundial, la pelea entre Verstappen y Pérez se evidenció ayer en Interlagos.

Y es que toda la polémica se desencadenó cuando se pidió al piloto holandés que cediera su posición a su compañero en la última vuelta del GP de Brasil. Una posición que le hubiera perdido a Checo Pérez sumar más puntos en su lucha por el subcampeonato frente a Charles Leclerc.

Desde el muro de Red Bull trataron de disculparse ante el mexicano, pero éste respondió de forma contundente por radio y con mensaje directo para Mad Max: "Esto demuestra quien es realmente".

Verstappen desoye las órdenes del muro: "No me lo volváis a pedir. ¿Está claro?"

Max Verstappen se negó a acatar las órdenes desde el muro de Red Bull y rogó que no le volvieran a pedir algo así.

"Ya os lo he dicho, así que no me lo volváis a pedir. ¿Está claro? Os di mis razones y las mantengo", respondió el neerlandés por radio a su equipo tras rogarle que dejara que el mexicano lo adelantara.

No quedó ahí la cosa y Checo Pérez cargó contra su compañero en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí", indicó Pérez a los periodistas en Interlagos.

Max Verstappen trató de enfriar el asunto tras la carrera y aseguró que en la última carrera no dudará en ayudar a su compañero si lo necesita.

"Acabamos de hablar con el equipo antes de venir aquí. Hemos tenido que limpiar el ambiente sobre unas cosas que sucedieron antes. Y ese es el motivo por el que no le dejé pasar. En la última carrera, si necesita los puntos, sin duda le ayudaré. No es el fin del mundo. Si hubiera terminado por delante de mí, seguiría necesitando terminar por delante de Leclerc en Abu Dabi", explicó Mad Max.