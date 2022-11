George Russell gana en Brasil su primera carrera en Fórmula 1 con Sainz 3º y Alonso 5º tras una gran remontada

George Russell, piloto de Mercedes de 24 años, ha tocado el cielo en Brasil al ganar por primera vez en su carrera un GP de Fórmula 1, lo ha hecho en Brasil, saliendo desde la pole y mostrando una madurez y un control de la carrera impoluto. 1º victoria de Mercedes esta temporada.

Vaya carrerón hemos disfrutado en Brasil, Interlagos nunca decepciona y hoy ha vuelto a ser una buena prueba de ello. Hamilton, 2º, se quedó a las puertas de su primera victoria en esta temporada y Carlos Sainz completó el podio, otro más en una temporada de altibajos pero en la que ha terminado con un rendimiento excelente.

No han podido pasar más cosas hoy en el GP de Brasil, una salida accidentada que dejaba KO a Ricciardo y Magnussen, en la relanzada tras el Safety, Hamilton y Verstappen se emparejaron a lo 2021 y esta vez el neerlandés salió peor parado, alerón fuera y obligado a boxes, adiós a la carrera, la roca del Mercedes siguió adelante.

Por atrás, muy atrás, estaban los protagonistas del sábado, los Alpine, que salieron parejos y que esta vez no 'lucharon' sino que corrieron por el equipo, pararon muy pronto a Alonso (vuelta 15) y se fue atrás pero con más ritmo, los medios se desgastaron rápido y la estrategia de todos iba a ser a 3 paradas.

Exhibición de Alonso para quitarse el mal sabor de boca, del 18º al 5º

Fernando disfrutó y adelantó a decenas de coches y cuando más lo necesitaba, por fin, la suerte le sonrió, Norris se quedó parado en el trazado y salió el Virtual cuando más lo necesitaba, tuvo una parada casi gratis y en la relanzada, con 15 vueltas por delante salió 8º, adivinen detrás de quién, sí, Esteban Ocon.

Una radio incómoda para Ocon

La radio del ingeniero de Alpine al francés fue algo inaudito, "no luches con Fernando, tenéis que pasar a Vettel", le dijeron, a lo que el galo contestó: "dejadme correr, ya iré viendo", el ingeniero no quedó satisfecho y volvió a recalcarle: "no me has entendido, no quiero que luches con Alonso", no obtuvo respuesta. Ocon estaba resignado y sabía que tenía que 'dejar' pasar a su compañero, que venía con otra estrategia y con blandos más nuevos.

Así fue, Fernando pasó a Ocon, a Bottas incluso a Pérez, el bicampeón estuvo en una espectacular lucha durante un par de vueltas que le recordaron a sus tiempos más exitosos, terminó 5º, salió 18º, y aguantó las embestidas finales de Verstappen, que terminó a 4 décimas. Se redime el ovetense, da puntos de oro a Alpine y recorta distancia con Esteban en el Mundial de Pilotos.

Día negro para McLaren

Los rivales de Alpine para el Mundial de Constructores sufrieron un domingo horroroso, Ricciardo se tocó con Magnussen en la primera vuelta y tuvo que abandonar mientras que Lando Norris sufrió un problema mecánico a casi 20 vueltas del final que terminó provocando un Safety Car.

La escudería inglesa finaliza el GP de Brasil con 0 puntos en su casillero y prácticamente dice adiós a la cuarta posición del Mundial. Alpine, al final, sale ganando en un fin de semana que ha tenido de todo.