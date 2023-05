Carlos Sainz: "Fernando Alonso ha hecho que llegase a la F1"

Carlos Sainz está viviendo un momento de transición en Ferrari, con el SF-23 lejos del rendimiento esperando este 2023. Tras sus dos encuentros en pista con Fernando Alonso, el madrileño ha querido aclarar que su relación con el asturiano sigue impoluta: "No hay ningún problema entre Fernando y yo pese a lo que algunos han intentado hacer ver. Nuestra relación sigue siendo muy buena y no es ni la primera ni la última batalla que vamos a tener en pista. Es normal que haya algunas acciones más ajustadas que otras pero con la visera bajada todos queremos lo mismo y peleamos por lo nuestro. Es lo bonito de las carreras y mientras exista el respeto entre todos los pilotos no existirá ningún problema", ha explicado Sainz en una entrevista en 'Marca'.

"Alonso ha hecho que me enamorase de este deporte. Y de no ser por él quizá estaría en casa"

El piloto de Ferrari asegura que se siente querido por la afición española y reconoce que está en el Gran Circo gracias al precedente que sentó Fernando Alonso: "No lo sé si se me está dando el mérito, pero yo me siento arropado y apoyado por gran parte de la afición. Creo que se me ha respetado y se me respeta y que siempre se me ha tratado con cariño, incluso también la prensa española, por lo que no tengo ninguna queja. Yo soy realista y siempre intento ponerme en la piel de los demás... Si yo estuviese en casa viendo la Fórmula 1, también estaría apoyando a Fernando. Al final es él quien ha ganado los dos Mundiales... Él ha hecho que yo llegase a la F1, que yo enamorase de este deporte. Y de no ser por él quizá estaría en casa, conectándome a las carreras para ver la 33 de Fernando".

Sainz sigue dolido por la rigurosa sanción que recibió en el GP de Australia: "Creo que hay disparidad de decisiones. No entro en lo que quién comete la acción, porque creo que es meterme en un terreno pantanoso y acusador, algo que no me gusta. Pero sí creo que hay lugares en los que se mira con mucho ojo, como pasó en Australia y en otros no se mira. Creo que no es lo suficientemente consistente y profesional que debería ser este deporte. De ahí me cabreo en Australia, donde creo que las sanciones no estuvieron bien ajustadas".

Asegura que han encontrado problemas de manejabilidad en el SF-23: "Nos hemos encontrado cosas en el coche que no nos acaban de gustar y estamos intentando compensarlas. Se ha aplicado un plan muy agresivo en Maranello para darle la vuelta al año. Nadie está contento en la fábrica, ni orgulloso, ni contento, pero sí hay una actitud y unas ganas de mejorar que hace mucho que no veo. Y me gusta verlo, me gusta ver una fábrica tan volcada en el proyecto, de una forma tan agresiva y quiero animarlos porque sé que están haciendo un trabajo muy intenso para ello".

Bakú, su mejor fin de semana

¿Está cerca la segunda victoria de Carlos Sainz? "En Bakú no he tenido mi mejor fin de semana. La pole de Charles ha dado buenas vibraciones al equipo y una gran motivación porque desde Australia vamos en la dirección correcta. Yo tuve un gran ritmo en esa carrera y Charles lo ha tenido aquí, pero nos queda por mejorar el ritmo de carrera, nuestro punto débil. Espero volver a encontrar de nuevo el ritmo en Miami, porque esto no es lo que espero de mí. Creo que la segunda victoria está cerca, pero creo que necesitamos algo de ayuda, entre comillas, de Red Bull. Creo que el año pasado no la necesitábamos, podíamos ganar por coche... Creo que en alguna les podremos batir este año. Creo que puedo ganar alguna carrera este año, porque quedan muchos tipos de circuito. No sé cuándo de pronto pero se puede", reflexiona en 'Marca'.

El piloto español también ha contado que el golf es uno de sus deportes favoritos: "Jon Rahm se ha convertido en uno de mis deportistas de referencia. La forma en la que afronta un deporte tan mental como es el golf, como se ha desarrollado en su deporte en estos últimos años. Es una de las figuras más fuertes mentalmente del mundo. Le reitero mi enhorabuena, aunque le felicité personalmente. Con él, seguir el golf los domingos es mucho más divertido".