Alonso carga contra Sainz y espera sanción: "Me llevó contra el muro... es sorprendente"

La primera sprint de la temporada 2023 de Fórmula 1 ya es historia. Checo Pérez voló en Bakú llevándose la 'victoria' con Leclerc 2º y Verstappen 3º, que terminó encarándose con Russell tras bajarse del coche por no dejarle espacio. Algo que también le ha echado en cara Fernando Alonso a Carlos Sainz al hablar con la prensa.

El piloto de Aston Martin salió 8º y terminó la sprint en sexta posición tras adelantar a Albon en la salida y a Hamilton en la reanudación (hubo Safety Car tras el toque de un Alpha Tauri).

Alonso aprovechó un ataque fallido de Hamilton a Sainz

Fernando aprovechó que Hamilton atacó a Sainz y se pasó un poco de frenada para evitar chocarse contra el muro. Alonso pasó al inglés y cuando iba a hacer lo propio con Sainz este le cerró la puerta y el de Oviedo interpretó tras finalizar la carrera que no lo hizo dentro del reglamento.

"Carlos me llevó contra el muro... ha sido sorprendente"

La FIA no lo investigó y no parece que vaya a hacerlo en las próximas horas pero la queja del bicampeón del mundo con Renault quedó palpable al hablar a los micrófonos de Dazn: "Hemos sumado puntos hoy, que no era fácil saliendo octavos. Incluso vamos a ver ahora si podemos hacer quintos, porque Carlos me llevó contra el muro en la curva dos y ha sido un poco... sorprendente. A ver si pueden hacer algo y podemos ganar esa posición", señaló Alonso.

El piloto de 41 años sumó 3 puntos al terminar sexto y mañana partirá en la carrera desde esta posición que ya consiguió en la clasificación del domingo. "De cara a mañana salimos un poco más adelantados, sextos en vez de octavos, a ver si podemos estar en el top-5. Sería la mejor noticia si podemos acabar el fin de semana con un sexto y un top-5 cuando no hemos sido muy rápidos", concluyó el asturiano.

Por alusiones, Carlos Sainz (Ferrari) contestó a Alonso sobre la polémica acción: "No lo tengo en la cabeza. Creo que es cuando me estaba defendiendo de Hamilton en la salida. Hago lo que puedo para mantenerme delante de Lewis. Luego Fernando ha venido a esa batalla y he intentado hacerme todo lo ancho posible en la pista. Creo que ha sido una buena batalla y nada, es lo que hay", dijo el madrileño.

Sainz saldrá 4º y Alonso 6º en carrera

Ambos pilotos puntuaron en la sprint y saldrán el domingo cerca del podio (Carlos 4º y Alonso 6º). El madrileño intentará subirse al podio por primera vez en la temporada y aprovechar para recortar puntos a Hamilton, delante en el Mundial por 16 puntos. Alonso buscará lo mismo, repetir podio tras hacerlo en las tres primeras carreras (tres terceros puestos).

Charles Leclerc partirá desde la pole por delante de Verstappen y Pérez. Este domingo será un día importante para el monegasco, que solo ha sumado 6 puntos (12 con los de hoy en la sprint) tras dos abandonos en tres Grandes Premios.