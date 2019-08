El doble campeón de la Fórmula Uno y del último Mundial de Resistencia (WEC), Fernando Alonso, explicó sobre correr el Dakar con Toyota que "núnca estará listo al 200 por ciento". La razón que da el piloto español es que es "el rally más duro del mundo" y le "falta toda la experiencia y el bagaje de años y años de esta disciplina".

"Yo creo que nunca estaré listo al 200 ciento para el rally más duro del mundo. Soy consciente de que me falta toda la experiencia, todo el bagaje de años y años de esta disciplina y, por tanto, no voy a ser tan optimista de pensar que voy a llegar completamente listo", declaró Alonso, tras cuatro jornadas de pruebas en Namibia, a la publicación web 'Motorsport.com'.

En esa misma línea, el asturiano pone como ejemplo a otras leyendas del motor y de la disciplina de los rallies como 'Seb' Loeb. "Pero bueno, esto es una aventura, es un proceso de aprendizaje que llevará tiempo. Cuando grandes campeones incluso del mundo de los rallys que llevan toda la vida allí, como Sebastien Loeb u otros grandes mitos y leyendas del deporte, todavía no han conseguido ganar un Dakar o ser completamente competitivos en todos los terrenos, mucho menos lo voy a ser yo. Por tanto, paso a paso, a intentar divertirme y a ver lo que se puede hacer", añadió.

Desde luego se ve valiente ante esta nueva aventura porque no existe otro referente que haya hecho todo lo que realizó Fernando, excepto Jacky Ickx, dos veces subcampeón de F1. "No, no he tenido nunca la referencia de alguien que lo hubiese hecho antes. Esta aventura viene más un poco por la relación buena que tengo con Toyota Gazoo después del Mundial de Resistencia y las 24 horas de Le Mans", cuenta en la publicación.