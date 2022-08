La llegada de Fernando Alonso a Aston Martin deja solo seis asientos vacantes para la temporada 2023 de Fórmula 1

El mes de agosto ha comenzado con una noticia deportiva que ha dejado sorprendidos a todos los fans de Fórmula 1: Fernando Alonso ocupará en 2023 la plaza que dejará vacante Sebastian Vettel en Aston Martin. Así, el doble campeón del mundo empezará una nueva aventura sin mostrar intenciones de retirarse. Quiere seguir ganando y mostrando todo su potencial, en una escudería donde tendrá como compañero al joven piloto canadiense Lance Stroll.

Fue el pasado 28 de julio cuando Sebastian Vettel, tetracampeón mundial en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, anunciaba que ponía punto y final a su aventura en la Fórmula 1. Se rumoreaba que Mick Schumacher, piloto de Haas e hijo del legendario heptacampeón Michael Schumacher, era el favorito para ocupar la plaza vacante. Sin embargo, la sorpresa ha saltado y será Alonso quien reemplace en 2023 a Vettel en una escudería que está viviendo un año complicado al ir penúltima en el campeonato de escuderías, solo por delante de Williams.

Con la incorporación de Fernando Alonso a Aston Martin, se queda más definido el panorama de la parrilla que tendrá la Fórmula 1 en la temporada 2023. Actualmente, solo quedan seis plazas libres, salvo cambios de última hora. Williams es la única escudería que aún no tiene ningún piloto confirmado. Por otro lado, las escuderías Alfa Romeo, Alpha Tauri, Haas y también Alpine, tras la marcha de Alonso, tienen un asiento libre pendiente de confirmar cada cual.

¿Qué nombres suenan para la próxima temporada?

Los pilotos que aún no tienen confirmada su presencia para la próxima temporada son Mick Schumacher en Haas, Guanyu Zhou en Alfa Romeo, Yuki Tsunoda en Alpha Tauri y Alexander Albon y Nicholas Latifi en Williams. En el caso de Schumacher, es muy probable que continúe el año que viene, tras haber mejorado notablemente aunque no se sabe si será en Haas u otra escudería. Zhou y Tsunoda tienen opciones y tanto Albon como Latifi están en la cuerda floja. Albon tiene a su favor que ha sido el único piloto que ha puntuado para Williams en 2022, dado que Latifi es el único de toda la parrilla que aún no ha puntuado esta temporada.

Entre los nombres que suenan para la Fórmula 1, suena el del joven australiano Oscar Piastri, actual piloto de pruebas de Alpine, que ha sido una de las grandes sensaciones de la Fórmula 2. El también joven piloto estonio Jüri Vips también podría entrar en la competición, aunque en su caso será más difícil tras romper Red Bull su contrato con él por unos comentarios tildados de "racistas" en Twitch. El piloto brasileño Pietro Fittipaldi, nieto del mítico Emerson Fittipaldi, y que ya corrió en Fórmula 1 sustituyendo a pilotos titulares, podría regresar como fijo para el año 2023.

Otro nombre que también viene sonado con fuerza es el de Nyck de Vries, piloto neerlandés que ahora mismo es corredor de pruebas en Mercedes. Respecto a pilotos ya conocidos, se barajan posibles regresos como los de Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat, Robert Kubica, Jack Aitken, Stoffel Vandoorne, Felipe Nasr o el español Roberto Merhi, cuya gran actuación en los últimos tiempos podría devolverle al gran certamen automovilístico que un día fue su casa.