La pandemia del coronavirus frena la aventura de Carlos y Débora de recorrer la carretera Panamericana en bicicleta y furgoneta

La carretera Panamericana, también llamada ruta Panamericana o, simplemente, Panamericana, es un sistema de carreteras que une el continente americano de norte a sur, desde Alaska hasta el extremo austral de Argentina.

Carlos Martínez, fotógrafo, se ha empeñado en recorrer ese trayecto sobre su bicicleta, junto a Débora Álvarez, socióloga y pareja de éste.

"Lo primero que me contó Carlos cuando le conocí es que quería recorrer la Panamericana en bicicleta. Y yo pensé que estaba loco", explica Débora.

"Sí, pero unos meses después está aquí conmigo. Ella me dijo que me acompañaba, pero no en bici. Por eso ella va conduciendo la 'cobra' (una furgoneta de 40 años)", asegura Carlos.

Esta pareja de aventureros regala cine por las escuelas por las que pasan.

"Los chicos nos adoran cuando llegamos con un cine ambulante", reconoce Carlos.

El reto asusta: 23.000 kilómetros entre Ushuaia, el extremo austral de Sudamérica, y Alaska. Pero la pandemia del coronavirus ha parado la aventura, y Carlos y Débora están atrapados en el sur de Chile.

"Estamos aquí en una especia de isla de 200 kilómetros cuadrados de la que no podemos salir de momento", explica Débora.

"Cuando abran las fronteras, allí estaremos para cruzarlas", asegura Carlos.