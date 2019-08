La atleta española Julia Takacs, bronce europeo de 50 kms marcha en Berlín’2018, ha denunciado que ha sufrido un episodio de acoso mientras se entrenaba en Málaga.

"Dicen que siempre hay una primera vez, pues hoy ha sido mi primera vez de verme obligada a huir corriendo, literalmente, del sitio que suelo entrenar porque un tío insinuó que me subiera a su coche y no paraba de dar vueltas allí. Una lástima que las mujeres tengamos que sentir miedo en ocasiones por algo así", ha escrito en su cuenta de twitter.

La marchadora internacional, actual plusmarquista española de 50 kms marcha (4h.05’46”), estaba entrenando en la zona universitaria de Málaga cuando ocurrió el incidente.

No vio la matrícula

"Es una lástima que pasen cosas así más a menudo de lo que creemos. Me alegro que se difunda, pero no me alegro de que las mujeres tengamos que tener cuidado cada vez que salgamos a hacer cualquier cosa. De muy cerca solo lo vi al pasar por su lado y pensaba que se iría. Después me puse a correr y lo veía de más lejos sin poder fijarme en la matrícula del coche", cuenta Julia.

"Apartó las cosas del asiento de copiloto como para hacerme sitio a mí, imagino. Quería que me fuera con él", ha contado en Espejo Público. "Va a cambiar: no voy a ir sola, intentaré ir en compañía", dice sobre su rutina.