¿Cuánto dinero gana Carlos Alcaraz tras conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos?

Carlos Alcaraz ha perdido esta tarde el partido contra Novak Djokovic en el que se disputaba la medalla de oro de los Juegos de París. El partido ha sido tremendamente igualado y finalmente el serbio se ha llevado el oro en dos sets (7-6, 7-6) por lo que el murciano se ha tenido que conformar con la medalla de plata.

El joven español de 21 años, con lágrimas en los ojos, intentó reflexionar sobre el desenlace del partido, pero se vio abrumado por la emoción y no pudo continuar. Corretja, exmedallista en dobles en los Juegos de Sídney 2000, intentó consolarlo.

Alcaraz analizó lo sucedido en el intenso partido de casi tres horas, marcado por dos tie-breaks. "No aprovechamos nuestras oportunidades; jugar contra Djokovic nunca es fácil", analizó. Reconoció que en los momentos cruciales, Djokovic mostró un nivel superior. "Duele perder así, pero me voy con la cabeza alta," concluyó Alcaraz, conmovido por la experiencia.

Más allá del reconocimiento deportivo, los deportistas participantes en los juegos Olímpicos son recompensados económicamente por cada una de las medallas que lograr en unos Juegos Olímpicos. De esta forma, el premio económico para el ganador de una medalla de plata en modalidad individual, que es en la que la ha ganado el tenista murciano, es de 48.000 euros.

Cuánto dinero se gana por cada medalla

Cada país determina cual es la ganancia económica por cada medalla y, en el caso de España, es el Comité Olímpico Español (COE) el encargado de establecer el dinero que se paga por cada medalla. Existen deferentes recompensas con dependencia de la modalidad del deporte, es decir no se gana lo mismo en individual que en parejas o por equipos. De esta forma las recompensas económicas quedan distribuidas de la siguiente forma:

Deporte individual

Oro: 94.000 euros

Plata: 48.000 euros

Bronce: 30.000 euros

Deporte parejas

Oro: 75.000 euros

Plata: 37.000 euros

Bronce: 29.000 euros

Deportes por equipos

Oro: 50.000 euros

Plata: 25.000 euros

Bronce: 18.000 euros

En el caso de los deportistas paralímpicos, por primera vez en la historia, recibirán el mismo premio en metálico que los deportistas olímpicos, una medida del Gobierno para apoyar sus carreras deportivas e igualar el deporte olímpico y paralímpico.

La millonaria cantidad que ganó en Wimbledon

Esta cantidades de dinero son muy inferiores a las que Alcaraz está acostumbrado. El pasado mes de julio el español conquistó el Gran Slam de Wimbledon tras ganar la final que también disputó contra Djokovic. En esta ocasión el premio por conquistar el Grand Slam fue muy superior, en concreto un cheque de 2,7 millones de libras como campeón de Wimbledon, al cambio 3,2 millones de euros. Por su parte, el tenista serbio se llevo un cheque de 1,4 millones de libras, es decir, 1,67 millones de euros.

De esta forma, según la página oficial de la ATP, el tenista murciano acumula un total de de 31,5 millones de dólares en ganancias, los cual son unos 29 millones de euros a los que hay que sumarles los 48.000 euros ganados en los Juegos Olímpicos de París.

