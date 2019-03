Zouma se rompe el ligamento cruzado anterior y estará seis meses de baja

El Chelsea ha confirmado este lunes que el defensa internacional francés Kurt Zouma ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que estará alrededor de seis meses de baja.

"El equipo médico del Chelsea ha diagnosticado que Zouma sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de Premier League de ayer (domingo) ante el Manchester United", informó el club londinense mediante un comunicado publicado en su página web.

Zouma, de 21 años, tuvo que ser retirado en camilla en el minuto 59 del duelo ante los Diablos Rojos (1-1) después de un mal apoyo tras la disputa de un balón aéreo. "Kurt será operado en las próximas 48 horas y se espera que esté de baja durante al menos los siguientes seis meses", explicó el Chelsea.

El francés, internacional con los 'bleus' en dos ocasiones, ha disputado 32 encuentros con el conjunto londinense esta temporada. "Las pruebas han revelado que me he lesionado el ligamento cruzado anterior. Me operarán esta semana y volveré todavía más fuerte. Gracias a todos por vuestros mensajes", escribió Zouma en su cuenta en la red social Twitter.