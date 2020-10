Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no quiere oír ni hablar de polémicas arbitrales y de todo lo que se ha dicho acerca del penalti señalado a Sergio Ramos en el Clásico ante el Barcelona.

"No me molestas. Es así y nosotros nos quedamos con lo que hicimos como equipo. Luchamos, jugamos bien y mañana hay que intentar hacer lo mismo, estar concentrados 90 minutos, pelear en un partido que va a ser complicado. Queremos concentrarnos en lo que podemos hacer en el campo, y del resto no debemos ni hablar", indicó Zidane.

El entrenador francés sabe que su equipo se la juega este martes ante el Borussia Mönchengladbach tras el tropiezo de la primera jornada de la Champions.

"Tenemos un partido mañana y solo pienso en eso. El resto... voy a pelear hasta el último día, a hacer las cosas como siempre como equipo", aseguró Zidane.

En Alemania destacó Zidane que deben "confirmar" las buenas sensaciones del clásico.

"Hay que seguir con lo hicimos e intentar hacer un buen partido porque conocemos la situación que tenemos", dijo. "Estamos contentos por lo que hicimos en el Camp Nou. Un buen partido como equipo los 90 minutos y mañana jugamos contra un equipo difícil que te puede meter en dificultades. Si sacamos lo que tenemos dentro siempre hay posibilidades de sumar. Queremos repetir el partido de Barcelona", manifestó Zidane.

Zidane terminó valorando positivamente unas palabras de queja de Isco Alarcón con sus compañeros en la grada del Camp Nou mientras esperaba minutos.

"Es ambición. El jugador quiere jugar como todos y es positivo, pero no depende de ellos. Deben estar listos y preparados para cuando les toca jugar. Siempre ha sido así en este equipo y todos están preparados, pero soy yo quien toma la decisión del once y los cambios".