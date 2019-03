Zidane: "Pocos son capaces de hacer lo que hace Cristiano"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, explicó el cambio radical entre la primera y la segunda parte realizada contra el Celta, tras "hablar algo en el descanso" y afrontar después el partido con más fuerza y "más enchufados". "Sí, algo hemos hablado en el descanso. Pero hay que tener en cuenta que en la primera parte hay un rival. Sabemos la dificultad de jugar bien noventa minutos. La segunda salimos muy fuerte, más enchufados que en la primera mitad. Y luego, cuando metes gol, todo es más fácil", explicó el preparador francés.

Zidane destacó el partido de Cristiano Ronaldo (autor de 4 goles), pitado en algún momento por algún sector de la grada. "Me quedo con la actuación que hizo. Después lo demás es parte del fútbol. La gente pita, no solo a Cristiano. Es un público exigente que quiere más de los jugadores. Es bueno para hacer más y nosotros queremos hacer más. Cristiano es capaz de meter cuatro. Es único. Pocos son capaces de hacer lo que hace", subrayó Zidane.

El técnico francés ensalzó la pegada de su jugador, que firmó cuatro tantos, algo que él nunca llegó a hacer a lo largo de su carrera. "Cristiano es único en el disparo. Solo lo tiene él. Yo lo golpeaba bien, pero desde más cerca. La sensación no la conozco. Pocos jugadores pueden tener esta sensación. Está en el Madrid, es fuerte, es bueno y capaz de marcar cuatro goles en 40 minutos. Yo nunca pude hacerlo", apuntó.

Zidane se mostró feliz por la aportación de los jugadores, a pesar de las rotaciones: "La idea es que todos jueguen. Todos son buenos jugadores. Es difícil mirar y hacer el equipo. Cuando entra uno hace su partido y eso es lo más importante. Todos los cambios han aportado más energía, y eso siempre es bueno"

Tácticamente, el galo insiste en apuntalar a sus jugadores cuando no posee la pelota: "Lo importante es saber contra quién jugamos. El Celta tiene algunas debilidades, pero también puntos fuertes. Son tremendos los tres de arriba. Para mí lo más importante tácticamente es cuando tienes el balón, y cuando no lo tienes. Haces el esfuerzo, hablamos, cuando no lo tenemos no tendremos tantas dificultades porque en ataque tenemos menos problemas. Tácticamente para mi son dos cosas. Cuando tienes el balón y cuando no lo tienes".

El regreso de Gareth Bale es una buena noticia para el Real Madrid. Zidane se mostró feliz por su vuelta a los terrenos de juego y su rendimiento: "He visto a Bale bien. Estaba contento por jugar después de tanto tiempo, y por el partido. Creo que está listo para jugar de titular".