Zidane: "No sé si tienen que operar a Hazard"

Más información Alineación del Real Madrid contra el Brujas en el partido de Champions League

Zidane ha comparecido en rueda de prensa antes del partido del Real Madrid contra el Brujas en el sexto partido de la fase de grupos de la Champions League. Los blancos ya están clasificados como segundos de grupo para octavos.

Mensaje a los jugadores: "Es un partido de Champions, es importante y queremos hacer un buen partido de fútbol. Nada más"

El Clásico y el problema con la seguridad: "Yo no sé nada de eso. A mí me interesa el partido ante el Brujas. Para el resto ya habrá tiempo".

"Hay algunas cosas que no puedes controlar. Lo que puedo controlar es el fútbol, lo que nosotros hacemos. Lo importante es el partido de mañana. Lo que vendrá, que va a venir, ya veremos".

La lesión de Hazard: "No sé si le tienen que operar. No creo, pero no lo sé exactamente. La lesión ahora está controlada y espero que sea menos de lo previsto. Ahora lo importante para él es tener paciencia, pero espero que vuelva pronto".

Hizo prácticas de entrenador en el Brujas: "Son buenos recuerdos. Aquí hice prácticas y me trataron muy bien".

¿Alguna vez ha sentido miedo por un partido? "Nunca. En el campo nunca me ha pasado. Miedo a jugar, nunca".

El Balón de Oro: "El Zidane del 98 disputaría el Balón de Oro del resto de jugadores. Messi ha ganado seis y Cristiano cinco, yo no tengo nada que ver con ellos".

Benzema: "Es un jugador ambicioso y siempre quiere jugar".

Casemiro: "Sabemos lo que hace y es un jugador que ha jugado muchos minutos. Tengo que elegir y pensar en este partido".