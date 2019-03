Zidane: "Menos mal para nosotros que ha cambiado algo"

Los jóvenes, preparados

Han jugado los que estaban. No me gustaba lo de Zidanes y Pavones. Siempre va a pasar esto, los jóvenes quieren jugar. Todos estaban preparados y esto es lo más importante. Para mí en el vestuario somos todos iguales.

Calambres contra el Levante:

Significa que hicieron el máximo. Cuando terminas con calambres significa que has dado todo y eso es bueno para un entrenador.

Vuelve Bale a la lista:

Gareth va a entrar en la convocatoria y eso es bueno, estamos contentos. Lo importante es que esté con el Madrid, vamos a ir paso a paso, tranquilitos. Lo más importante es el Madrid, lo primero.

Primero, el Celta

Es un partido para hacer el máximo y meter al mejor equipo en el campo. No miro al martes, primero es el Celta. Hacemos un buen partido y vamos a ver el equipo. Va a ser un poco distinto; todos los jugadores van a tener importancia conmigo.

Quiere más minutos para Arbeloa

No estoy contento de momento con que no tiene minutos con nosotros es Álvaro Arbeloa. Antes del final él va a tener minutos, pero mañana no. No está convocado. Es lo único que quiero. Él está muy comprometido con lo que hace.

Modric no está todavía listo

Modric no va a entrar en la convocatoria y Marcelo sí. Yo creo que están bien, pero no arriesgamos. Luka no está todavía para el Celta. Kroos no va convocado porque tiene gripo. Si tiene fiebre no puede estar listo.

Pueden mejorar sin la pelota

Podéis opinar, pero veo al equipo bien. Claro que podemos mejorar y vamos a mejorar, estoy convencido. Estoy poco tiempo con el equipo y vamos a trabajar para mejorar, pero estoy contento. Podemos mejorar cosas, sobre todo cuando no tenemos el balón. Creo que lo vamos a conseguir.

Mejora física en el grupo

Veo a mi equipo bien. También los jugadores me dijeron que están mejor físicamente con el trabajo que hicimos. Y menos mal para nosotros que ha cambiado algo. No hay que decir que antes estaban mal, porque no es la verdad tampoco. Pero con el trabajo que hicimos estamos bien y los jugadores lo notan.

En el ojo del huracán con los medios

Cuando un pierde no es agradable. Siempre mantengo la sonrisa, pero mi objetivo es el trabajo que estamos haciendo y obviamente esto requiere tiempo. En cuanto perdemos un partido o hacemos dos empates es una catástrofe. Ya lo sabía, lo vivía cuando era jugador.

Opciones en la Champions League

Las posibilidades de todos los equipos de la Champions son las mismas. Hay que jugar un buen partido para ser mejor que los demás y clasificarse. A pesar de los puntos perdidos, me centro en el partido de mañana.

¿Críticas injustas a James?

Yo creo que sí. Cuando tocas a mi jugador es injusto. Pero ellos saben que cuando juegas bien te dicen cosas bonitas y vosotros estáis aquí para decir cuándo las cosas están mal. A mí me molesta porque quiero el bien de mi jugador. Y yo creo que él está haciendo las cosas bien. James está comprometido.

Si corres más... ganas el partido

Cuando tú tienes el balón, corre más el contrario. El día del Levante corrimos más y cuando corres más, madre mía... Tienes más opciones de ganar el partido.