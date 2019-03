Zidane: "James se va a quedar en el Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reiteró una vez más que el colombiano James Rodríguez "se va a quedar" en el equipo, aunque también tiene claro que hasta el 31 de agosto "puede pasar de todo", pero no una posible llegada de Cesc Fábregas, al que se ha vinculado con el conjunto blanco, porque ve "complicado" tener otro centrocampista más.

"Si quieres meter otro centrocampista en el medio va a ser complicado, pero no por Cesc, que es un gran jugador. Voy a tener una plantilla en la que tres o cuatro no van a ir convocados, ¿vamos a poner uno más en el medio?", expresó Zidane en rueda de prensa tras el Trofeo Santiago Bernabéu.

Confirmó la continuidad de James

Además, reiteró que James Rodríguez se queda. "Está aquí, y estoy contento con su partido y se va a quedar. Siempre me preguntáis lo mismo, pero siempre voy a contestar lo mismo. Estoy cansado de contestar, pero mi respuesta no va a cambiar", advirtió.

"Vamos a esperar al 31 de agosto, pero no creo que haya llegadas. La plantilla está completa, pero puede pasar de todo como siempre. Yo estoy contento con esta plantilla", prosiguió 'Zizou', que recalcó que "a veces no es necesario" invertir mucho dinero como ha sido el caso de este año. "Con esta plantilla ganamos la Copa de Europa. Lo único que me preocupa es que sigamos trabajando duro porque no vamos a conseguir cosas siendo el Real Madrid", zanjó.

Está contento con Asensio

El francés indicó que Marco Asensio "sabe perfectamente lo que va a tener". "Todos lo saben. No voy a engañar a nadie, voy a intentar hacer el mejor equipo todos los días", apuntó, al tiempo que tampoco descartó que Mariano se quede. "Está con nosotros, es jugador del Real Madrid, pero veremos, puede haber otro cambio. De momento está con nosotros y está contento", explicó.

"Es cierto que cuando encajas tres goles en casa efectivamente hay cosas que no han ido como uno deseaba, pero esto forma parte de la preparación. No hemos encajado mucho en la pretemporada y lo importante era ver a todos los jugadores", afirmó Zidane del partido.