Zidane: "Ha sido un golpe muy duro, la Liga está acabada"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, asumió la culpa de la derrota del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, al asegurar que es suya "la responsabilidad" y sin tapujos dijo que "la Liga está acabada", aunque intentó posteriormente suavizar su mensaje. "La responsabilidad la tengo yo, los jugadores juegan pero lo que tengo que hacer es buscar soluciones para que no vuelva a pasar. Es la primera derrota en casa, no me lo esperaba, sabía que era un partido difícil. Cuando tienes ocasiones hay que meterla", dijo.

"No estoy contento, no puedo estarlo con la derrota, con lo que ha pasado, el partido que hicimos pero bueno, lo importante es pensar ahora en el próximo. Antes de que me preguntéis, la Liga está acabada. Siempre es difícil y si perdemos puntos lo va a ser más, pero no vamos a tirar la temporada pase lo que pase. Tenemos retos y hay que ganar partidos. Es el discurso que debo tener", añadió.

Zidane dijo que con todo perdido la mente de sus jugadores no puede centrarse en la Champions y dejarse ir en Liga: "Antes de la Champions tenemos un partido el miércoles que hay que preparar para dar el máximo para ganar. Nuestros deberes son pensar en el próximo partido. Es lo que vamos a hacer. Es un golpe muy duro, perder en casa contra el Atlético es difícil".

Y reafirmó su fe en su actual plantilla aunque dejó ver que habrá cambios importantes para la próxima campaña: "Tengo plena confianza en los jugadores, siempre voy a estar detrás de ellos y ellos de mí, pase lo que pase. El próximo año tendremos que cambiar a lo mejor y va a haber cambios, también se puede cambiar de entrenador, pero tenemos que seguir porque tenemos algo que ganar, no estamos fuera de todo".

El técnico francés reconoció que igual que no se le "sube a la cabeza" cuando consigue triunfos, tampoco se va a "volver loco" cuando pierde, aunque por su decepción dejó entrever que habrá cambios en su equipo titular: "Es un momento difícil, es siempre jodido cuando pierdes un derbi en casa. Lo que tenemos que hacer es tener profesionalidad y pensar en el próximo partido porque el Real Madrid nunca se va a rendir. Nos van a criticar pero es parte del futbolista y del entrenador".

Y por encima del físico señaló a un bloqueo mental como principal problema a solucionar: "El problema para mi no es solo una cuestión de físico, trabajamos todo lo que se podía en tres semanas, cuando tuvimos tiempo para trabajar. Ante el Atlético todo fue más mental. Ellos jugaron el miércoles, han tenido poco tiempo de recuperación y mira el partido que hicieron. Eso muestra que es cuestión mental. Nos ha faltado un poco de todo. A mis jugadores les he dicho que hay que seguir, no puedo estar contento ni ellos pero no tenemos que bajar los brazos pase lo que pase".

Lo único positivo con lo que se quedó el técnico francés fue la imagen que dejó el canterano Borja Mayoral: "Sin Karim necesitaba meter un nueva y Borja está bien. Hoy era su oportunidad. Me hubiera gustado que metiera el gol, no ha podido pero ha jugado bien. Estoy contento de su trabajo. Ha jugado con personalidad".