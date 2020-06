Zidane: "Conocemos la situación y voy a ver el Sevilla-Barcelona pero no pienso en que vaya a pinchar"

El Real Madrid aguanta a la estela del Barcelona tras las dos primeras jornadas tras la reanudación de LaLiga. Dos victorias ante Eibar y Valencia mantienen a los de Zidane a dos puntos del liderato. Y este fin de semana está marcado en rojo, una jornada que puede ser clave por la Liga.

El Barcelona visita este viernes el Sánchez Pizjuán, un campo complicado y ante un rival, el Sevilla, que a priori puede plantarle cara al Barcelona de Setién.

Por su parte, el Real Madrid cierra la jornada el domingo por la noche visitando a la Real Sociedad en Anoeta, una difícil salida.

Zidane no espera un pinchazo del Barcelona y augura un pulso hasta la última jornada

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que verá el duelo del Barcelona ante el Sevilla, pero reconoció que no piensa en que "vaya a pinchar".

"Nosotros dependemos de lo que vamos a hacer nosotros. Conocemos la situación y voy a ver el Sevilla-Barcelona pero no pienso en que vaya a pinchar. lo importante es seguir con lo que estamos haciendo. Me acuerdo de la única Liga que he ganado como entrenador y fue en el último partido en Málaga", afirmó Zidane.

A la espera de un tropiezo del Barça que permita al Real Madrid asaltar el liderato, el equipo blanco sigue dejando muy buenas sensaciones y ante el Valencia se celebraron los goles de Benzema y, en especial, el regreso de Marco Asensio, que anotó un gol nada más reaparecer tras la su grave lesión.

"El gol significa mucho para él. Estamos contentos de ver a Marco en el terreno de juego después de tantos meses. Verle marcar un golazo en la primera jugada me alegro mucho por él", explicó Zidane.

Del doblete de Benzema se quedó con su segundo tanto de zurda a la escuadra tras un control en el aire con la derecha.

"Ha sido un auténtico golazo, además de volea sin que el balón caiga y con la zurda que no es su pierna favorita. Me alegro por el gol de Karim al que siempre se le pide marcar y de Marco ni te digo después de tantos meses entrar en el campo y hacer gol en el primer balón. Estaba muy contento. Lograrlo en la primera jugada significa que está metido y tiene calidad", indicó Zidane.

"Son tres puntos ante un rival muy bueno que jugó muy bien en la primera parte, pero hemos sido buenos todo el partido, mucho mejor la segunda parte. Sabemos que hasta el final va a ser así. Hoy podemos estar muy satisfechos por lo que han hecho los jugadores todo el partido. Es una victoria muy merecida", concluyó Zidane.