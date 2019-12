Zidane: "¿El Barcelona tendrá 30 horas más de descanso? Yo no pongo los horarios"

Zidane ha comparecido este mediodía en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia C.F. Mañana comienza para el Real Madrid el corto pero decisivo período de duros enfrentamientos en los que tendrá que competir a lo largo de siete días con rivales de primer nivel como Valencia, Barcelona y Athletic de Bilbao. A este partido, el club blanco llega con la desventaja de haber descansado 30 horas menos que su gran rival, el F.C. Barcelona, algo por lo que se le ha preguntado al técnico francés.

El entrenador del Real Madrid se ha mostrado muy cuidadoso de no verse envuelto en polémicas, tratando de restarle importancia al asunto declarando que los horarios de la Liga no es algo que le corresponda a su equipo ni a él, sino a la Liga. "Es la Liga la que pone los horarios. Nosotros respetamos por eso, pero no podemos hacer nada. El calendario no lo hago yo y es lo que nos toca"

Zidane ha recalcado la importancia de obviar esos detalles y concentrarse en los partidos que llegan, a pesar de las condiciones. "Jugaremos el miércoles, a pesar de jugar mañana, pero no lo podemos cambiar".