Xavi: "Veo al Barcelona favorito para la Champions, está un punto o varios por encima del resto"

El exjugador y excapitán del FC Barcelona Xavi Hernández confesó que el actual equipo blaugrana ha mejorado respecto a su época en cuanto a que está más abierto a jugar de distintas formas y ha asegurado que ese nivel "estratosférico" que tiene les va a llevar a firmar esta temporada otro triplete y a convertirse en el primer club en lograr dos Ligas de Campeones consecutivas bajo el formato actual de la competición, para que ve a los de Luis Enrique como los favoritos porque en la actualidad están "un punto o varios por encima del resto".

"El Barça actual es el mejor equipo del mundo sin duda y va a seguir haciendo historia logrando otro triplete y siendo el primer club que repite 'Champions' dos años seguidos", aseguró Xavi en atención a los medios después de jugar una 'pachanga' en la Academia Aspire contra el piloto de MotoGP Valentino Rossi y sus pilotos de la VR46 Academy.

Xavi no duda de que el Barça "es el favorito para ganarlo todo". "Podemos volver a conseguir el triplete, ojalá, aunque sabemos que la 'Champions' es muy complicada pues con un partido malo te vas a la calle. Pero creo que somos favoritos porque, hoy por hoy, estamos un punto o varios por encima del resto de equipos", comentó.

"Por supuesto que vi el partido ante el Arsenal, aunque no pude resistir la tentación de ir cambiando de canal para seguir al Bayern de Pep (Guardiola), que sufrió pero que, finalmente, también pasó", apuntó el de Terrassa, actualmente en Catar al jugar en el Al-Sadd y formarse como técnico en la Academia Aspire, donde tuvo lugar esta 'pachanga' contra Rossi que ganó (4-2).

Desde tierras catarís ve al Barça mejorando y sin renunciar a seguir sintiéndose parte de ese éxito. "Es que el Barça sigue siendo mío, sigo sintiéndolo como propio y estoy muy ilusionado por ellos, por Luis Enrique, por su equipo, por los compañeros y estoy muy contento de verlos felices. Y ojalá logren el triplete, que pueden", reiteró.

Así, explicó que, pese a haberse ido "siempre", quiere que al Barça le vaya bien. "Estoy muy feliz de verles bien, de verles a un nivel espectacular. Están a un nivel estratosférico y no hay mejor manera de disfrutar del fútbol que viendo al Barça. No dejan espacio al rival, ni en defensa ni en ataque, el tridente atacante es impresionante, un espectáculo verlos jugar", aseveró.

"Ahora no necesitamos tanta posesión"

En este sentido, el catalán cree que, con Luis Enrique en el banquillo, se han añadido más variantes de juego que completan al equipo y le dan más recursos. "Ahora dominamos las dos facetas del juego. Antes, eso no hay que negarlo, nos costaba mucho salir a la contra y ahora podemos defendernos en nuestro campo y, en cuanto recuperamos la pelota, salimos como balas con los tres locos de delante a una velocidad de vértigo", se sinceró.

"Ahora no necesitamos tanta posesión para dominar y ganar los partidos. Antes o teníamos el balón o no sabíamos qué hacer. Ahora, con los tres 'monstruos' que tenemos arriba, no necesitamos 30 pases para plantarnos en la portería rival. Le das la pelota a cualquiera de ellos y, en nada, te crean una jugada de gol", señaló sobre Messi, Neymar y Suárez.

Por otro lado, Xavi reconoció ser muy feliz en Catar. "Lo tenemos todo para trabajar tranquilos, disfruto muchísimo jugando al fútbol, cierto, a otro nivel, y también aprendo mucho de los profesores, monitores y formadores que hay en la Academia Aspire. Lo más importante es que nos encontramos muy a gusto y felices. Hay muchos españoles y europeos formando a muchísimos jugadores con la ilusión de que hagan un buen papel en el Mundial 2022. Un placer. Contento y feliz de esta nueva etapa", manifestó.